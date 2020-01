Transcurrido el primer mes de gobierno e implementadas las primeras medidas económicas, PULSOdialogó con el economista Itaí Hagman, quien acaba de asumir como Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires , a fin de analizar la coyuntura.

PREGUNTA: ¿Cuál es su balance de los primeros días del gobierno en materia económica?

RESPUESTA: Desde el punto de vista de la orientación general de la política económica, hay un contraste absoluto. Yo diría un giro de 180°. Es muy claro respecto a los fundamentos del modelo económico. Pero si ampliamos la mirada, los primeros días del gobierno están signados por un programa de estabilización económica, que es un momento en sí mismo. Hay que ver cuanto dura. El Presidente estableció esta semana la meta del 31 de marzo, relacionado con la búsqueda de un acuerdo con los acreedores externos, antes de esa fecha. Ese primer trimestre, hay que analizarlo como un periodo donde el objetivo principal es atender las urgencias. Pasado ese periodo, estimo que vendra una etapa para poder pensar un programa de desarrollo.

P: ¿Existe una crítica temprana?

R: Puede ser. Pero no solo porque ha pasado poco tiempo, sino porque la magnitud de los desequilibrios económicos y sociales que dejó el gobierno anterior, son muy agudos. El punto neuralgico de la economía es hoy la renegociación de la deuda. Es la principal restricción. El peso de los intereses es la peor herencia que recibió el gobierno. Resuelto eso habrá tiempo para pensar en la reactivación y en un programa de crecimiento sosotenido.

P: ¿Cree que las medidas llegaron para quedarse?

R: Si uno mira la batería de medidas, claramente son medidas de emergencia. Congelamiento de tarifas, bono de fin de año, tarjeta alimentaria. Si son medidas que van a mantenerse en el tiempo, estimo que dependerá de la forma en que reaccione la economía en los primeros 180 días. Estimo que el gobierno espera que no sea así.

P: ¿Cuáles son los temas que deberían estar en agenda?

R: Es una discusión que todavía no está dada. Hay una lista larga de temas. Cuál debe ser la política energética y tarifaria, cuál debe ser la política industrial, que sectores hay que incentivar y cuales proteger, cuáles serán los sectores que van a dinamizar las exportaciones para obtener las divisas necesarias, cuál será la política fiscal y tributaria.Todo eso va a llegar si se soluciona la emergencia.

P: Llama la atención que aun no se haya hablado de todo eso…

R: Es verdad, pero vale destacar que se buscó atender la emergencia con un criterio de solidaridad y redistribución. En Argentina acostumbramos a que el costo del ajuste siempre recaiga sobre los que menos tienen. Esta vez se buscó que el esfuerzo recaiga sobre los sectores de mayores ingresos.

P: ¿Cómo cree que evolucionará la inflación?

R: Veníamos en un proceso de espiralización de la inflación. No solo porque 2015 y 2019 la inflación que se duplicó, sino que la tendencia iba en ascenso, porque 2019 fue el año de mayor inflación. Revertir ese proceso es esencial, y creo que se marcha en la dirección correcta. Es de esperar que la inflación de 2020 sea menor a la del año pasado, lo cual no significa que vaya a ser baja. Creo que la experiencia del ultimo gobierno sirve para demostrar por qué es un error la idea de que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Al menos no funciona así en Argentina.

P: ¿Qué opina de la cancelación del incentivo a la industria del conocimiento?

R: El sector del conocimiento es findamental. Los países desarrollados son los que han incentivado el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Y además en Argentina es un sector que viene ganando peso en las exportaciones, lo cual es muy importante. Se trata de una industria limpia, que en nuestro país tiene ventajas comparativas, y si logra generar divisas es fundamental fomentarlo. La discusión es en realidad, cuales son las empresas que deben ser incluidas en la promoción del sector. La Ley de promoción del software y del conocimiento, está orientada a empresas pequeñas, en desarrollo o que están creciendo. Una empresa que ya ha crecido y se ha convertido en una multinacional como plataforma de compra venta, y que además no produce nada relacionado con el conocimiento, no debiera recibir los incentivos impositivos.

PERFIL: Itaí Hagman

Itaí Hagman tiene 36 años, y es Licenciado en Economía (UBA). Realizó un posgrado en Educación Popular en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

En 2010, fue electo como Presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires.

Autor de los libros “La Argentina Kirchnerista en Tres Etapas” y “La izquierda y el nacionalismo popular ¿Un divorcio inevitable?”.

En octubre de 2019 fue electo Diputado Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.