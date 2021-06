Siguen las clases virtuales por una semana más en Neuquén

La ministra de Educación de Neuquén, Cristina Storioni, confirmó que se extenderán las clases virtuales hasta el de 13 de junio, en virtud a la crítica situación sanitaria por la que atraviesa la Provincia. Además, aseguró que el 70% de los docente y no docentes recibieron ya al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La resolución de mantener suspendida la presencialidad en las escuelas neuquinas se resolvió hace pocas horas en una reunión del cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación. "Hay un acuerdo y consenso de que la presencialidad no se discute, Todos estamos de acuerdo en que las clases presenciales son importantes e imprescindibles. Pero atentos a la realidad epidemiológica de la Provincia, el Consejo resolvió prorrogó la no presencialidad hasta el próximo 13 de junio y reafirmó la continuidad del proceso pedagógico", dijo la ministra.

Storioni agregó que se continuará monitoreando la situación a diario y se "irán tomando decisiones a medida que pasen los días. Pero en principio la virtualidad seguirá una semana más".

Reconoció que en las clases virtuales existe una desigualdad que se comenzó a evidenciar desde el año pasado. Hay muchos chicos y chicas que no cuentan con los recursos necesarios para conectarse a las clases por internet y en muchos lugares del interior de la Provincia, la entrega de cuardenillos de actividades se dificulta. "La prioridad son aquellos chicos y chicas que quedaron en una situación de vulnerabilidad, que quedaron relegados. Estaremos trabajando en eso", agregó la ministra de Educación.

Por otra parte, anunció que se vacunó ya al 70% de los docentes y no docentes de Neuquén. "Hay anotados 20.500 docentes y trabajadores de la educación y ya recibieron la vacuna 14.000, lo que representa el 70% de la población que habita la escuela", dijo. La cifra no se condice con lo que asegura el gremio ATEN. Su secretario general, Marcelo Guagliardo informó que apenas poco más del 40% de docentes y no docentes fueron inmunizados.