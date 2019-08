Mar del Plata

Una simulación se llevó puesta a la realidad en Argentina y arrasó con su gente. Los más vulnerables y curiosamente a los que más ese simulacro de elección favorecería son ahora los más golpeados. ¿Qué héroe de los que promete algún paraíso futuro los salvará hoy?

Porque a ese mañana provechoso no llegan, no así. No hace falta ser gobierno para mostrarle a quien lo es cómo se hace para ayudar a tantos con muy poco. Las medidas anunciadas no impactan en la gente común y no alivian la pobreza.

Quien ya y sin demora lo logre, o al menos lo intente, frente a esta paralización de reacción que espanta, será pues quien en un escenario por venir pueda hacerlo. Parece que todos se están perdiendo la oportunidad única de mostrar que pueden ser algo más que otra muy hueca promesa.

Karina Zerillo Cazzaro

