Comallo: esperaron 40 años y hoy recibieron las escrituras de sus viviendas

“Muchas de las familias que hoy reciben su escritura, esperaron 40 años este momento. Para nuestros vecinos es un gran beneficio que podamos llevar adelante este tipo de políticas” sostuvo el intendente de Comallo, Raúl Hermosilla, quien encabezó hoy junto a la gobernadora Arabela Carreras, el acto de entrega de escrituras a familias comallenses.

Junto a ellos, estuvieron la legisladora Graciela Vivanco, el director de Comisiones de Fomento, Ramiro Fuentes Vivanco, la directora de Catrastro Municipal, Elizabeth Gacitúa y el titular del PITBA, Lorenzo Raggio.

El emotivo acto se desarrolló en el salón de Club Social Independiente, lugar que lució colmado. Allí, 26 familias y una congregación religiosa recibieron las escrituras de sus viviendas en el marco del programa provincial, Mi Escritura, Un Derecho que lleva adelante el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Gobierno y Comunidad. En este localidad hay 300 trámites iniciados

“Hoy es martes 13, pero es un día va a quedar grabado a fuego en mí. Es muy emocionante poder recibir esta escritura. Es algo que esperaba desde hace mucho tiempo” sostuvo Cármen Ortega, una de las vecinas. Con lágrimas en sus ojos, la mujer agradeció a quienes llevaron adelante las distintas gestiones, al municipio y al gobierno provincial.

Las escrituras fueron entregadas a 26 familias comallenses y una Iglesia Evangélica Pentecostal en el marco de la política pública integral que busca promover y acompañar la Regularización Dominial de Tierras Fiscales en la Planta Urbana Municipal, garantizando a quienes se encuentren en esta situación a que obtengan su escritura a través de la Escribanía General de Gobierno.

Los vecinos no pudieron ocultar la emoción al recibir las escrituras. Foto: José Mellado.

Hermosilla destacó la importancia del programa provincial y la celeridad en las respuestas al señalar que vino a resolver un vacío legal de los pueblos de la Región Sur donde las tierras si bien son municipales, corresponden al fisco de la provincia por lo cual muchas veces era una complicación tener la celeridad que implica entregar un título y este programa provincial lo vino a solucionar. «Los últimos títulos que se habían entregado desde el municipio datan del año 2002» detalló y resaltó el trabajo realizado por el área de Catastro Municipal.

En Río Negro hay 2985 lotes para regularizar en predios fiscales de las localidades de Mainqué, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Guardia Mitre, Valcheta, Ingeniero Jacobacci, Ñorquinco, Ramos Mexía y Comallo, que ya avanzan en la documentación para tramitar los títulos de propiedad que se prevén entregar en su totalidad para antes del primer semestre 2023.

El municipio de Comallo recibió un aporte de $ 10 millones para el Parque Integrador. Foto: José Mellado.

La gobernadora Arabela Carreras, destacó la importancia del programa al señalar que “significa que se completa un derecho. La tenencia de la tierra no alcanza, hace falta tener el título de propiedad para ejercer el derecho pleno. Para que las familias tengan el derecho a vender su viviendas y a comprar otra a que los hijos puedan heredar, etc. También hace al arraigo, para que nuestros pobladores no emigren. Compartir esta emoción con las familias es muy importante para nosotros” afirmó.

En la ocasión, la gobernadora Carreras entregó también un aporte de $ 10 millones al intendente Hermosilla, para la obra del Parque Integrador y uno de $ 265 mil a un grupo de egresados para financiar el viaje de estudios.