Récord: pequeños productores caprinos venden el kilo de mohair a U$s 21,75

Pequeños productores caprinos minifundistas de Río Negro y Chubut lograron un precio récord en una licitación conjunta de mohair.

Este lunes a la tarde, realizaron la venta de 43.120 kilos de mohair de excelente calidad de la “esquila de primavera” y lograron un precio promedio de U$s 13,78 el kilo, valor que se ubica un 240% por encima de los valores que pagan los acopiadores.

“Estamos muy contentos con el resultado de esta licitación. Hoy, en la zona se está pagando a $ 1.000 el kilo de pelo y, al cambio, se obtuvo un valor cercano a los $ 2.400. Además se logró un precio que se ubica alrededor del 70% del valor internacional, lo que también marca un récord. En ventas anteriores, con mucha suerte, llegaba al 50%” detalló Juan Painenao, técnico del Programa Mohair en Río Negro.

En esta nueva venta conjunta, Río Negro aportó 24.452 kilos de pequeños productores nucleados en las cooperativas Amulein Com, La Calibuí, Ganadera Indígena, Nueva Esperanza, La Amistad, Peñi Mapu, Pichi Cullin, Peumayen, Coopesur, Cla Nehuen e INTA Pilcaniyeu.

La mayoría de estos campesinos producen entre 50 y 300 kilos de mohair.

En la categoría “Kit”, correspondiente a la fibra más fina y de mayor calidad, lograron un valor de U$s 21,75 ($ 3.725 al tipo de cambio oficial). En “Joven” el valor fue de U$s 16,85 ($2.880), en “Adulto”, U$s 12,55 ($2.150) y “Punta Amarilla”, $Us 6.30 ($ 1.077). El precio promedio para los rionegrinos alcanzó los U$s 14,36 por kilo.

Las comunidades Laguna Fría y la Cooperativa Vuelta al Campo, de Chubut aportaron 18.668 kilos y obtuvieron un precio promedio de U$s 13,43. Painenao aclaró que “la diferencia del valor promedio radicó en que Río Negro aportó más kilos de las categorías Kit” y Jóven”.

En mayo, los productores vendieron la cosecha de “otoño” logrando un valor promedio de U$s 12,10 el kilo.

Los campesinos reúnen entre 50 y 300 kilos de pelo de cabra cada uno. Foto: gentileza.

A esta última la licitación, que se realizó vía online, se presentaron las empresas Ferla Mohair, de Turquía, y Pelama Chubut de Argentina. Esta última presentó la mejor oferta.

Painenao resaltó la excelente calidad del mohair, al señalar que si bien el año fue muy bueno en materia climática, con abundantes lluvias y nevadas, “a diferencia de la lana, en la que tiene una influencia preponderante el factor climático, la calidad del mohair depende mucho de la genética y, en este sentido, los productores vienen trabajando muy bien desde hace muchos años. Este año el mohair está mejor que en la zafra anterior y se ven reflejado los resultados”.

En este sentido, detalló que la fibra vendida presentó, en el caso del Kit, un largo de mecha de entre 10 y 15 centímetros, una finura de 24 micrones y rinde promedio del 85%.

Esquilas de cabras para obtener el pelo de «primavera». Foto: gentileza.

Por su lado, la ingeniera agrónoma, Miriam López, técnica del Programa Regional Ganadero del Ente de Desarrollo para la Región Sur y asesora de la Cooperativa La Amistad, resaltó la decisión de los campesinos de vender en forma conjunta al manifestar sus “felicitaciones a todos los productores asociados de las cooperativas y comunidades de Rio Negro y Chubut por el gran esfuerzo de sostener la unidad de venta como lote único”.

La profesional destacó además el acompañamiento en este proceso productivo y comercial, de los técnicos de INTA , Ente Región Sur y Programa Mohair, el trabajo por el equipo de laboratorio de INTA Bariloche, y al Ministerio de Producción y Agroindustria de Rio Negro por el apoyo financiero, ya que anualmente realiza un aporte para lograr un “pre financiamiento” de la fibra y permitir que los productores puedan afrontar los costos que demanda el proceso de esquila y procesamiento del mohair.