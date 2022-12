A diez años de la erupción del Copahue que cambió todo en Caviahue

Era 22 de diciembre de 2012, y ese día fue diferente a cualquier otro para los habitantes de Caviahue-Copahue. El volcán erupcionó y lo que parecía dormido, se despertó. Se prolongó por dos días. Diez años después hay más datos y conocimientos del macizo, y su presencia y actividad no pasan desapercibida.

“El hecho fue significativo y simbólico para todos los vecinos que lo vivimos. Nuestras vidas desde entonces cambiaron, algunos no teníamos familia y hoy sí, por lo que nuestras ocupaciones y preocupaciones van por otro lado. Hoy tenemos mucha más información que la que teníamos en ese momento”, expresó Veronica García, que en ese entonces era la secretaría municipal de Turismo.

Lejos está ahora de observarse como un gigante dormido. “El vecino empezó a observar el volcán. No es algo que pase desapercibido. No es una montaña más. Entender que vivimos al pie de un volcán. Le genera más curiosidad y se preocupa por saber qué le está pasando”, apuntó la vecina de la localidad que es ahora docente y prestadora turística.

Marcó que eso genera que uno como prestador turístico “no lo quiera tapar o hacer como que no está” si no por el contrario conocerlo más y eso comunicarlo a los huéspedes.

“Se colocaron más equipamientos, por lo que se puede comprender mejor cómo funciona el volcán. Igualmente todavía hay mucho camino por recorrer. En las grandes erupciones es más fácil medir cuándo puede ocurrir, pero en las otras es más difícil de predecir”, observó Alberto Caselli, investigador principal del Conicet y docente de la UNRN. En este punto mencionó la importancia de sumar equipamientos.

“Como siempre va gente nueva a Caviahue hay que seguir reforzando el trabajo con la comunidad, Lograr que el volcán lo sientan parte, que forme parte de la idiosincrasia, y no como una amenaza, entendiendo el tipo de volcán que es. Todavía falta investigar sobre el volcán. Falta más instrumentación y estudios”, observó Caselli,sobre algunos de los puntos que habría que reforzar. El profesional colaboró en el seguimiento y monitoreo del Copahue en 2012.

Comparó que a diferencia de lo que fue hace diez años atrás, ahora “hay una red de sismógrafos de Chile y Argentina, bastante buena”.

“Ahora es más palpable el hecho que vivimos al lado de un volcán activo, pero hay un porcentaje de la población que es nueva y vive hace menos de diez años. Por lo que es muy importante que la capacitación sean tareas permanentes y continuas”, agregó García.

Observó las oportunidades que abre el volcán entre ellas el geoturismo y turismo volcánico. “Conocer y poner en valor el patrimonio natural y a los procesos geológicos que llevan a la formación del paisaje”, indicó.

También las cuestiones sociales y culturales, ya que es “el elemento en común entre Caviahue y Copahue. Si no estuviera no tendríamos las termas o no tendríamos la ladera con la nieve y la calidad para esquiar que tenemos todos los inviernos”, resaltó.

La docente opinó que faltan más acciones vinculadas con la capacitación a la población y la realización más continúa de simulacros de evacuación , ya que señaló que el último fue en 2017. “Viendo con antes no había tanto como ahora el manejo de redes sociales y ni siquiera la señal de celulares”, observó García.

El lago ácido

Desde el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) describieron que el volcán Copahue tiene nueve cráteres alineados en sentido noreste, de los cuáles el único activo es el más oriental que contiene un lago ácido y presenta actividad fumarólica permanente.

La distancia del cráter activo del Copahue está a 6 kilómetros en línea recta desde Caviahue y a 3 kilómetros desde Copahue.

Veronica García recordó cómo se enteró de la erupción. “Fue como todos los vecinos mirando por la ventana antes de salir para mi trabajo”, contó.

Fue en plena temporada de verano. “La pluma salió en un primer momento blanco, y fue cambiando la coloración a amarillo, después a gris y luego a uno más oscuro”, narró cómo fue cambiando.

Dijo que hubo una “alarma lógica’’ porque no hacía erupción desde el 2000. Relató que por menos de 24 horas se suspendió el ingreso de turistas “hasta que se supo que la situación no era peligrosa”.

Lo definió como un “espectáculo natural increíble”.

Buscan a turistas testigos

A una década de la erupción, habrá una actividad homenaje el 22 de diciembre en Copahue y Caviahue. Buscan a turistas que estuvieron en esa fecha en la zona.

“Que se mantenga viva la memoria colectiva, que la población no se olvide de las experiencias vividas. Que retome lo positivo de esa experiencias para poder potenciarlo y también recordar lo negativo o las problemáticas vividas para poder ir solucionando. En estos diez años deberían haber mejoras, continuas y con la población . Una población desinformada es vulnerable”, reflexionó Verónica García.

El encuentro tendrá lugar en Copahue, a las 10, en el SUM del Centro Comercial de Balneoterapia. Y más tarde, a las 18, en Caviahue, en el Centro Cultural Municipal.

Expondrán Alberto Caselli, Verónica García y la médica generalista Ana Monasterio. Habrá sorteos.