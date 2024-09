Acefalía en Turismo en Río Negro: «Estamos preocupados»

Luego de una temporada de invierno que registró un buen nivel de ocupación aunque por debajo del año pasado, a muy pocos días de la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires y a medio camino de una temporada baja marcada por la ausencia de turistas a la espera del verano, los sectores empresariales aguardan la designación del titular de la cartera de Turismo en Río Negro. Pasaron 22 días desde la renuncia de Marcos Barberis al frente de la Secretaría de Turismo y aún no hay novedades.

«Estamos preocupados. Las actividades de promoción ya estaban planificadas y siguieron adelante. El responsable, Bruno Hellriegel, continúa en su cargo. Pero al inicio de la gestión habiamos formulado preguntas que siguen sin respuesta. Sin saber el camino hacia dónde vamos«, resumió Orieta Lillo Arenas, presidenta de la Cámara de Turismo de Río Negro.

La mayor preocupación, confió, está vinculada a la infraestructura turística y vial. Planteó que si el objetivo es la integración turística a nivel provincial y «las rutas no están en condiciones, es difícil«.

Otro motivo de inquietud es la deuda que la provincia mantiene con los diferentes entes de promoción. «De cara al verano, necesitamos acciones de promoción que dependen de tener o no los fondos. Hay una deuda de la gestión anterior que no se saldó. Todos los meses se transfiere un porcentaje. A veces, es el total y otras, no», argumentó Lillo Arenas.

Respecto a la posibilidad de que el flamante funcionario sea de Bariloche, la empresaria consideró que «la decisión es importante porque no queremos volver a fallar. El lugar es estratégico para nosotros. Desde el gobierno nos manifiestan que están pensándolo. Ojalá la semana próxima, cuando nos reunamos con el gobierno, haya novedades así volvemos a trabajar».

Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche, fue contundente respecto a la designación del sustituto de Barberis: «No nos preocupa«.

«Entendemos que es parte de un proceso que se tiene que dar. El gobernador está anticipando a dónde cree que tiene que ir la conducción de Turismo. Entendemos que faltan detalles propios de la iniciativa», evaluó el barilochense.

Reiteró que la ausencia de definiciones es «esperable y razonable. En una transición, no necesariamente sabés el nombre de las personas que llevarán adelante cada rol. Que no haya un secretario no quiere decir que esté acéfala la cartera. La Secretaría sigue trabajando».

Lago planteó que el Emprotur continúa desarrollando su plan de acción. «Ni la actividad ni la promoción están ralentizadas ni paralizadas por la falta de nombramiento de este rol. Tenemos la mirada puesta en que es un momento: no será in eternum. Hay que ser flexibles», dijo.

El sector hotelero de Bariloche no tiene objeciones respecto a que el titular de Turismo sea de esta ciudad. Lo importante es el plan de trabajo y no los nombres». Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche.

De Secretaría a Agencia

Al asumir a fines del año pasado, el gobernador Alberto Weretilneck bajó el rango del Ministerio de Turismo a Secretaría. En su última visita a Bariloche, deslizó la posibilidad de convertir la cartera en una Agencia, como «las que tiene Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, Londres o Barcelona«.

Weretilneck argumentó que este formato «permitiría mucha más participación, más interacción con el sector privado, una cultura organizacional distinta y políticas de promoción distintas».

Lillo Arenas advirtió sobre «casos exitosos de agencias, como Mendoza o Córdoba». «Funcionan como una entidad público privada. Son entes mixtos autárquicos la los que se les da cierta libertad. Está bueno porque en turismo, se requiere marketing y promoción una rapidez que quizás el Estado no te da», señaló.

Walter Sequeiro, presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, consideró que la propuesta de una Agencia «debería debatirse en una mesa integrada por todos los actores». «Hay que analizar también el presupuesto», esbozó.

Insistió en que «si bien es el gobernador quien toma estas decisiones, debe conformarse una mesa pública y privada para exponer lo que pensamos. El Ministerio ya se transformó en Secretaría, pero a la vez, no hay presupuesto y hay que adecuarse», lamentó Sequeiro.

Consideró que al no haber presupuesto, «seguramente habrá muchas cosas que deberá encarar el privado y el Estado, acompañar. Sabemos que es un momento difícil de la economía«.