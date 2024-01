Aguas Rionegrinas denuncia importante derroche de agua en varios sectores de Cipolletti

El suministro de agua potable en Cipolletti no da a basto producto de las altas temperaturas y un «consumo desmedido» de los vecinos. Hoy, la planta potabilizadora trabaja al máximo de su capacidad, pero no es suficiente para satisfacer la demanda de cada habitante. Los cortes en el suministro son cada vez más constantes, y Aguas Rionegrinas denuncia que hay sectores de la ciudad que no cuidan el agua.

En Cipolletti, la situación que atraviesa el servicio de agua potable es cada día más crítico. Desde Aguas Rionegrinas (ARSA), explicaron que reciben reclamos constantes por vecinos que no cuidan el agua. Mientras tanto, la planta potabilizadora trabaja al máximo de su capacidad para llevar agua a todos los sectores de la ciudad.

Sobre el derroche de agua, Luis Argüello, titular de ARSA, manifestó a medios locales: «lo notamos mucho en la zona céntrica, en las noches a veces notamos que hay muchísimas pérdidas de agua, que son los edificios que lavan todo lo que es la cochera y largan el agua a la calle».

Además, aseguró que en el algunos barrios de la ciudad se dan situaciones particulares como por ejemplo, «vemos las piletas de los vecinos que nos llaman y dicen que el vecino, todos los días tira el agua de la pileta y la vuelve a llenar. Pero nosotros ya no tenemos injerencia en lo que hacen adentro del domicilio».

El titular de ARSA recordó que los vecinos tiene la posibilidad de realizar denuncias a través del Departamento Provincial de Aguas ante cualquier comportamiento irresponsable que perjudican al suministro.

Con respecto a los constantes cortes, desde ARSa recomendaron a los ciudadanos de Cipolletti tener un tanque de reserva en sus casas. Esto permitirá la «rápida recuperación del suministro una vez que este se restablezca».