Alarma por las apuestas online por parte de adolescentes

La adicción al juego es una problemática histórica que, hasta hace no tanto, solo se palpaba en la asidua concurrencia a los casinos o las casas de juego y las constantes apuestas de dinero. En el último tiempo, se adicionó otra complejidad: las apuestas on line y el número creciente de apostadores adolescentes.

La psicóloga Debora Blanca aborda la ludopatía desde hace 20 años y reconoció que hasta el año pasado, los pacientes que llegaban a las consultas eran adultos, mayores de 18 años, que pasaban largas horas en las máquinas tragamonedas, bingos y mesas de apuestas. Eso cambió en el último tiempo.

«El año pasado empezaron a llegarme mails de docentes consultando, pidiendo talleres o charlas con una fuerte preocupación. Veían que los chicos del secundario esperaban al recreo -o bien en clase- para sacar el celular y apostar. Es decir que el problema lo detecta la misma escuela«, indicó Blanca, directora de la organización Lazos en Juego.

Recordó que durante los meses de cuarentena por la pandemia de Covid-19, los casinos y bingos estuvieron cerrados, lo que «implicó para los jugadores una abstinencia forzada«.

Recordó que en Argentina, el juego on line se legalizó a fines de 2020. «Hay personas que, en la desesperación, empezaron a investigar y a jugar en plataformas. Cuando se legalizó, empezó a publicitarse, a promoverse. Hoy hay un montón de influencers que son pagados por los casinos que invitan a apostar y te cuentan la plata que se gana», especificó.

Las publicidades de apuestas on line (también deportivas) se propagaron rápidamente por los medios masivos de comunicación y por las redes sociales, las más consumidas por los adolescentes, bajo la promesa de ganar «dinero fácil» y rápido, sin ningún esfuerzo.

Al ser consultada, Blanca dijo que hay chicos que, a partir de los 12 años, apuestan on line. «¿Cómo hacen para apostar siendo menores? Lo intentan y si entran a las plataformas, entran. Otros fraguan documentos. El tema es que la adolescencia es un momento complejo de la vida y de vulnerabilidad, con angustias existenciales, se preguntan qué van a querer ser, hacer, aparecen amores fuertes. En ese momento, surgen las apuestas on line», planteó la especialista en ludopatía que consideró que el estado debería empezar por regular las publicidades de las empresas de juegos.

¿Las familias conocen sobre la adicción al juego de los chicos? Blanca precisó que si bien hay muchos padres que saben de las apuestas, los asusta mucho más que el adolescente consuma alcohol o marihuana. «Les tiene más miedo a las sustancias que a este tipo de comportamiento«, resumió.

El fenómeno no solo se registra en Argentina. La diferencia es que, por ejemplo en España, el juego on line se legalizó en 2011 y, al día de hoy, ya hay ciertas políticas públicas para contrarrestar la ludopatía. En Argentina, el problema recién comienza.

«En el juego presencial, la adicción se desarrolla en un promedio de 8 años; en el juego on line, solo en 2 años. Además, en el juego on line es más fácil ocultar el problema porque se juega desde mismo celular con lo que hacemos casi todo: escribimos, miramos una serie, buscamos información. Es mucho más difícil para las familias detectar que está apostando aunque no significa que no haya indicadores», planteó Blanca.

«Un casino en tu bolsillo»

Gabriel, de la asociación Jugadores Anónimos de Bariloche, aseguró que las últimas personas que se acercaron a la entidad reconocieron tener problemas con el juego on line. «Hoy la ludopatía va más allá de las salas de juego o los kioscos de lotería. Si bien la tecnología benefició a muchas personas, lleva a la ruina a muchos porque lo cierto es que hoy, tenes un casino en tu bolsillo. Está al alcance de la mano«, sintetizó.

Comentó que en la asociación de Jugadores Anónimos de Córdoba se acercó un joven de 15 años que no podía abandonar las apuestas deportivas en plataformas extranjeras.

Legisladores de Juntos por el Cambio de esa provincia presentaron un proyecto de modificación a la Ley 10.793 sobre el Juego en línea a fin de establecer mecanismos para limitar el acceso a niños y adolescentes. La iniciativa contempla la modificación del artículo que contiene el Registro de Jugadores e incorpora un registro de datos biométricos para identificar al individuo.

Además prohíbe la publicidad y promoción de las actividades de juego «aún cuando tengan habilitaciones previas de la Lotería para presentarse en medios publicitarios” y prevé campañas de prevención sobre los perjuicios que ocasiona el juego compulsivo y la implementación de talleres y jornadas de concientización en las instituciones educativas.

«No debería asombrarnos este problema cuando un chico, a los 10 años, ya tiene teléfono«, dijo y agregó: «A través del aparato, puedo estar jugando en mi depósito. O en el baño, en la oficina, en el colegio o donde sea. En muchas reuniones sociales, los adolescentes o la gente adulta se aleja con el teléfono. Capaz uno piensa que está en Facebook y están apostando», señaló Gabriel.

Jugadores Anónimos se reúne los viernes de 19.30 a 21 en Elflein 522 (en la capilla La Inmaculada). «Ante cualquier duda, los familiares pueden acercarse. A veces, es difícil reconocer el problema desde uno mismo», dijo.