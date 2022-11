Alberto Fernández contó que está a dieta y dio detalles de su alimentación

Alberto Fernández contó ayer que, desde hace un mes, está a dieta y reveló que bajó de peso. “Me puse a hacer una dieta que la inventé que yo. Es la dieta de Alberto y es muy simple: consiste en no comer”, dijo al ser entrevistado en Futurock.

«Generalmente empiezo el día desayunando con alguien, tipo 8.30 o 9 de la mañana, por motivos de trabajo. Tengo una alarma biológica por la cual, desde hace siglos, a las 7.15 mis ojos ya no se cierren más. Me despierto solo, sin alarma”, explicó al programa «¿Cómo la Ves?».

“Me puse un chip en la cabeza que dice: ‘Bajá de peso’. La dieta la inventé que yo. Es la dieta de Alberto y es muy simple: consiste en no comer. No comer nada de las cosas que a uno más le gustan y que más engordan. Eliminé todo lo que tiene que ver con el pan, con las harinas y con los hidratos (de carbono). Eliminé todo lo dulce, que es lo que más me cuesta”, agregó el mandatario en la entrevista.

Respecto del desayuno, Fernández explicó que arranca el día comiendo una manzana o una pera rallada y avena. A eso le suma un vaso de leche y jugo de naranja. Previo al almuerzo se toma una tasa de caldo “para bajar la ansiedad” y luego continúa con carne, pollo o pescado y lo acompaña con verduras grilladas.

“La dieta está dando resultado. Estoy contento porque he bajado bastante de peso. Como Presidente me ha tocado vivir momentos muy difíciles y, uno, de algún modo canaliza todo eso. Yo no fumo, no tomo alcohol, pero canalizo comiendo cosas dulces y me fui al diablo con el peso. Ahora cuando me vean flaco van a empezar a inventar qué enfermedad tengo”, indicó.

En otro tramo de la entrevista el mandatario sostuvo que está “más canoso” que cuando asumió, pero “más delgado”. “Ser Presidente se siente físicamente porque estas en tensión permanente y te convertís en el ‘chivo expiatorio’ de una sociedad que quiere respuestas y que, pase lo que pase, pareciera que el responsable es el Presidente”, analizó.

La relación con su hijo Francisco

Alberto Fernández también hizo referencia a la relación que tiene con su hijo Francisco. “Antes de irme paso a verlo. Francisco tiene una capacidad para ablandarme maravillosa: siempre me regala una risa espectacular. Después, durante el día, la mamá me manda alguna foto de él o hacemos videollamadas. A la noche, si no llego muy tarde, lo veo antes de que se vaya a dormir porque a veces está más dormido que despierto. Lo veo poco, pero lo disfruto mucho”, contó el Presidente.