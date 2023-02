Video: Alcoholizado generó disturbios en el casino de Cipolletti

Este martes, en el casino Río de Cipolletti, un hombre enfurecido por perder dinero en las máquinas de juego, produjo incidentes en el establecimiento. Fue retirado por personal de seguridad del Casino y según informaron, estaba alcoholizado.

El hombre comenzó a producir disturbios en el interior del establecimiento, al grito de «no puede ser que no paguen nada». Desde el casino explicaron que esta persona reclamaba el pago de un bono. «No se quería ir, no lo podían agarrar y cuando lo agarraron no lo podían levantar», explicaron los empleados.

Segun describieron, estaba alcoholizado y «comenzó a pegarle a la máquina e insultar a todo el mundo«. Cuando lo invitaron cordialmente a retirarse no quiso y se resistió, entonces «llegó el uniformado y trato de convencerlo de que se vaya, se resistió y lo golpeó. Así que terminó con la cabeza contra el piso y la rodilla del poli en la oreja», detallaron.

Desde la policía explicaron que cuando fueron informados sobre los disturbios de esta persona en el casino, lo retiraron del establecimiento el personal de seguridad. Luego fue acompañado por un familiar hasta su domicilio, comentaron que no pasó a mayores y negaron que fue agredido por la seguridad.