Alerta en Fernández Oro por venta de terrenos ilegales: cuáles son las zonas no autorizadas

El municipio difundió cuáles son las zonas no autorizadas. Foto: Archivo.

Durante el último tiempo se estuvo difundiendo en Fernández Oro la venta de lotes que no se encuentran en zonas autorizadas. Desde el municipio informaron cuáles son las zonas no urbanizables y cómo hacer para no ser víctima de estafas. En Cipolletti también se ha registrado una maniobra similar de venta ilegal.

Desde la municipalidad de Fernández Oro aseguraron que existe un código de planeamiento urbano que «delimita qué zonas pueden ser loteadas y cuáles no, preservando estrictamente las zonas irrigadas y productivas», explicaron.

Pidieron que los vecinos que deseen comprar lotes en la ciudad, se asesoren previamente para evitar multas y estafas.

«Nuestra ciudad es la localidad de mayor crecimiento en toda la provincia y se procura que el desarrollo sea ordenado para poder llegar con los servicios esenciales en cada sector«, plantearon.

Desde el gobierno local alertaron sobre la oferta de loteos que no cuentan con la habilitación municipal ya que «no están situados en zona urbanizable«. Confirmaron que en caso de reconocer este tipo de ventas ilegales, iniciarán sanciones administrativas como «multas severas», describieron.

Cuáles son las zonas no autorizadas por el municipio de Fernández Oro

En las ultimas semanas se registró la comercialización de terrenos en los que aseguraban una preventa hasta el 30 de junio. «Mínima entrega y cuotas fijas de $30.000, no te cuelgues y compra ahora para inversión», detallaba la publicación.

Desde el municipio pusieron a disposición tres correos electrónicos para asesorarse:

admcatastro@gralfernandezoro.gob.ar

asesorialegal@gralfernandezoro.gob.ar

planeamiento@gralfernandezoro.gob.ar

Además compartieron los teléfonos para comunicarse 4996081 o 4996063, interno 420.

Y explicaron a partir de una publicación cuáles son las zonas que no están habilitadas para construir: