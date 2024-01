Alerta nacional: extreman las indicaciones ante un caso de sarampion

El Ministerio de Salud de Nación emitió un alerta ante un caso de sarampión en Salta y refuerza la información respecto a la importancia de la vacunación para frenar los contagios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó una subida «alarmante» de casos de sarampión en los últimos meses en Europa. Más de 30.000 casos fueron registrados en 40 de los 53 países de la región, lo que representa un incremento interanual superior al 30 %.

El resurgimiento del sarampión corresponde a una caída en la cobertura de vacunación entre 2020 y 2022 debido a la pandemia de coronavirus. La OMS estima que más de 1,8 niños no se vacunaron contra el sarampión en esos dos años.

“En Argentina, tenemos el caso de un niño de 19 meses, sin vacunar, en Salta. Pero un caso se considera un brote a nivel país porque estamos con un programa de eliminación del sarampión y la rubéola”, explicó Marcela González, jefa de Inmunizaciones de Río Negro, al tiempo que mencionó que, en todo mundo, los casos aumentaron 30 veces entre 2022 y 2023.

“Esto está relacionado con la cobertura de vacunación. El sarampión, hace muchos años, dejó de ser una enfermedad propia de la infancia y pasó a ser enfemedad para todo tipo de edad. Al bajar la cobertura de vacunación, cada vez se vacunan menos niños que, crecen, pasan a ser adolescentes, adultos jóvenes y pasan a ser susceptibles. El virus comienza a circular”, precisó González.

Mencionó que el niño de Salta estuvo internado por una neumonía grave que es una de las afecciones más graves que puede tener el sarampión.

“Hay un movimiento internacional y nacional de no adhesión a las vacunas porque consideran que ya no está la enfermedad. Y lo cierto es que la enfermedad existe y ponemos a muchos más en riesgo, si la gente no se vacuna”, manifestó.

Las indicaciones son precisas: los bebés de un año deben recibir una dosis de la triple viral y otra dosis cuando hacen el ingreso escolar a los cinco años. Todo el personal de salud debe tener dos dosis aplicadas así como todas las personas que nacieron a partir de 1965 también deben certificar dos dosis de triple viral. Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no deben vacunarse.

“Hay que pensar que si estoy protegido, protejo a los demás. El grave problema está en aquellas personas que deciden no vacunar a sus familias o no vacunarse y no miden la consecuencia. No deciden por su propia salud y la de su hijo, sino que deciden por sobre los demás. Porque el virus circula”, recalcó la médica.

La recomendación es chequear el carnet de vacunación y si hay dudas, es conveniente acercarse a cualquier vacunatorio público o privado y verificar si se cuentan con todas las vacunas. Las vacunas, aclaró González, están disponibles y son gratuitas y obligatorias.

“Hay que extremar las medidas de seguridad y si surge un cuadro con dos o tres días de fiebre, tos, catarro, agüita en la nariz y aparece un exantema en el cuello, detrás de las orejas y se extiende al torso y extremidades, sospechen de sarampión y rubéola”, planteó.