Alerta por residuos petroleros a metros del dique Ballester: se movilizan los vecinos

La expansión de la actividad hidrocarburífera y de empresas de servicios para el sector llegó a una zona muy cercana al Dique Ballester, símbolo del nacimiento de la actividad productiva en el Alto Valle.

A la vera del canal principal en Contralmirante Cordero, la instalación de un parque industrial genera el reclamo de los vecinos.

Hace un mes aparecieron volquetes con tierra empetrolada y desataron la alarma. Los vecinos se autoconvocaron para exigirle a las autoridades municipales su desplazamiento y que les brinden información por escrito sobre las tareas que allí se realizan.

Cordero fue declarado hace unos meses municipio agroecológico. ¿Cómo es posible que instalen empresas petroleras? Ana Laura Stuarts, intengrante de vecinos

autoconvocados.

“Es un parque de índole petrolera pegado al canal principal de riego. No es que van a hacer carpintería o deshidratados. Están lavando contenedores con restos de material que desconocemos”, señaló Natalia Soto, vocera del grupo de 40 vecinos que empezaron a reunirse.

Temen contaminación y el intendente lo descarta

“Nadie nos ha explicado cuál es el plan para ese espacio físico. Vivimos alrededor del canal, la mayoría somos productores y no queremos contaminación en el agua de riego”, añadió Soto.

Consultado por este diario, el intendente de Cordero, Fabián Galli (JSRN), respondió que los planteos “no tienen nada que ver con la realidad”. Que el parque “aún no funciona y no tendrá perfil petrolero, sino industrial y comercial”. Descartó un riesgo ambiental porque “no se harán perforaciones ni acopio de tierra empetrolada” en el predio.

La imagen que alertó a los vecinos.- Volquetes a cielo abierto con lodos de perforación y líquidos de distintos colores, hileras de decenas de tanques arrumbados a metros del canal de riego, un video que muestra a un operario lavando con un chorro de una manguera el interior de un contenedor.

Todas las imágenes las registró con un dron una persona de Cordero el 10 de marzo pasado y las subió a la pagina de los vecinos autoconvocados www.vecinosvalle.epizy.com

El impacto fue rápido e instaló el debate sobre los riesgo de contaminación que origina la presencia de un parque industrial a la vera del canal.

Cordero fue declarado municipio agroecológico

Lo paradójico de la situación es que Cordero fue declarado municipio agroecológico hace sólo cuatro meses, para priorizar la producción sana de alimentos en su huertas y chacras. Pero el 10 de marzo pasado estalló la polémica: un vecino tomó fotos del parque con un dron para mostrar los volquetes con tierras y líquidos de perforación de pozos con diversos colores.

Filmó también la acción de un operario. Se lo ve lavando contenedores con una manguera.

La difusión de esas imágenes obligaron al municipio a intervenir. Rápidamente retiraron el material y se indicó que se trataba de arenas que venían de Chelforó. “Eran de la empresa Patagonia Libre”, declaró Galli a este diario.

Los tanques que están en el parque pertenecen a una empresa que se dedica a la recuperación de fluidos de perforación. (Foto Florencia Salto)

En el predio, y a unos 15 metros del cauce del canal, están estacionadas una veintena de tanques cisternas de la empresa TSB que se dedica al transporte y recuperación de fluidos de perforación y de arena para fracturas.

En un terreno lindante, un cartel anuncia “próximamente” Ambientall, una empresa de tratamiento de residuos especiales, pero Galli aclaró ayer que “no se va a instalar”.

La expansión de estas pymes de servicios petroleros hacia las las localidades del Alto Valle Oeste se debe en gran parte a que las costos operativos y los impuestos son más bajos en Río Negro. Desde ellas pueden acceder fácilmente a Añelo por Villa Manzano-El Chañar.

El reclamo nuclea a vecinos de Cordero, Barda del Medio, Cinco Saltos y ciudades del Alto Valle. En su mayoría son pequeños productores. Natalia Soto es parte de la asociación Camino Verde, del paraje El Arroyón. Explicó que le vienen pidiendo explicaciones al municipio pero no reciben una respuesta formal.

“La semana pasada le enviamos otra nota y le dimos un mes para que nos respondieran. El 20 de abril se le envió otra a la secretaría de Ambiente de Río Negro en la que reclamaron un peritaje en el lugar, una auditoría para ver qué había. Pero el material que estaba ya lo sacaron”, indicó.

Intendente Galli: “No se va a acopiar tierra empetrolada”

El intendente de Contralmirante Cordero, Fabián Galli (JSRN), salió al cruce de las denuncias de los vecinos que se movilizan ante el temor de que prospere un basurero petrolero en la naciente del canal principal.

Fabián Galli, intendente de Contralmirante Cordero (foto Marcelo Ochoa)



“Esto es un parque industrial y comercial que recién estamos tratando de desarrollar con los privados y se trabaja de forma articulada con la secretaría de Ambiente. Aún no está en actividad y aquí no se hará acopio de ningún material que pueda generar un derrame hacia el canal”, respondió ante la consulta de Río Negro.

Aclaró que sólo una empresa está en el predio y presentó el estudio de impacto ambiental para realizar actividades metalúrgicas, areanados y reparaciones. El resto de las interesadas están haciendo movimiento de suelos.

Dijo que por ordenanza municipal están prohibidas las perforaciones y que no se pueden almacenar tierras empetroladas.

P- Sin embargo un vecino registró hace un mes y con un dron varios volquetes con tierra de perforación que mostraban distintos colores…

R – Eran imágenes de contenedores con distintas arenas que venían de Chelforó, de la empresa Patagonia Libre. Estaban destinadas para Allen, pero las dejaron acá. Esa misma tarde fuimos con inspectores municipales y los obligamos a que los levanten mediante un acta y en forma inmediata. Llamamos a la secretaría de Ambiente para que corroboren que los contenedores ya no estaban más.

P – También se observa una larga hilera de tanques estacionados, algunos muy deteriorados.

R – Están vacíos y en resguardo en el parque. Eso no significa que se esté haciendo un traslado o trasbordo de material del petróleo, gas o cosas por el estilo como temen los vecinos.

P – ¿Qué empresas operan en el predio y qué actividad realizan?

R – Las pequeñas y medianas empresas que se van instalar recién están haciendo movimiento de suelos y mejoras. El parque aún no tiene electrificación ni red de agua potable. Hay una sola que le presta servicios a distintas empresas petroleras y que tiene estacionados los tanques vacíos. El temor de los vecinos y sus sospechas apuntan a que se dé un almacenamiento de productos químicos y se genere daño ambiental, pero eso está lejos de la realidad.

Una vista área del parque, que está al borde del canal principal de riego. Se observan manchas en el terreno. Sólo una empresa está instalada y se realizan movimientos de tierra en otras parcelas.

P – Los vecinos autoconvocados plantean que en le municipio no los reciben ni les brindan información.

R – No es real. Ellos se reunieron con el secretario de Gobierno del municipio, quien les llevó tranquilidad de que no vamos a habilitar ninguna empresa que haga explotación de hidrocarburos o preste servicios al sector si no están dentro del marco de las normas municipales y provinciales. Somos dialoguistas y si se quieren reunir con nosotros no habrá ningún problema. Les daremos la información que piden cuando la tengamos. Si las empresas que buscan establecerse nos proponen algo que no nos convence porque pueden afectar el agua o se corren riesgos ambientales, no las vamos a habilitar.

El perfil de Cordero

Al definir el perfil de Contralmirante Cordero, Galli dijo que es productivo e hidrocarburífero. Hasta el 2005 fue uno de los cuatro municipios hidrocarburiferos de Río Negro junto a Catriel, Campo Grande y Allen. A partir de ese año se incorporaron Roca, Cinco Saltos, Cipolletti, Oro y Cervantes. “Esto quiere significar que en el marco de las normativas que nos rigen, ambas actividades se pueden complementar sin afectar al medio ambiente”, indicó el intendente.

Para finalizar, recurrió a un dato personal para justificar sus argumentos. “Nací acá, en Barda de Medio, donde nace el canal que alimenta a toda la producción del Alto Valle. Enfrente del parque del industrial, del otro lado del canal, tenemos nuestra chacra familiar. No vamos a generar nada que pueda afectar al medioambiente”, concluyó.

Qué dicen los vecinos autoconvocados

Juan de Jong, Indira y Ana integran la agrupación de vecinos que reclaman por el riesgo ambiental. (Foto Florencia Salto)

Natalia Soto tiene una chacra con huerta y animales en la zona del Arroyón, entre Cordero y el lago Pellegrini. Vive de lo que produce y le suma un ingreso como docente, con un par de horas semanales en un secundario de El Chañar.

Suele actuar como vocera de los vecinos autoconvocados y explica que cuando salen a repartir volantes, la mayoría de los pobladores se sorprenden porque aún no saben lo que sucede. “No hay información oficial del municipio de Cordero. Tienen una página de Facebook pero nada dicen sobre la actividad en el parque, solo hay unas fotos”.

60.000 las hectáreas que irriga el canal de riego en todo el Alto Valle. Nace en el dique Ballester, ubicado sobre el río Neuquén.

Al definir el perfil de Cordero y Barda del medio, la docente dijo que se trata de pueblos agrícolas ligados al desarrollo del canal principal, pero que también tienen un antecedente de producción petrolera.

“Estamos en una boca de entrada del río Neuquén, con un dique único. Somos privilegiados de gozar de este lugar tan perfecto. El ingeniero César Cipolletti ideó este canal, lo planificó, y miles de hectáreas se volvieron fértiles gracias a esta obra que no necesita ningún tipo de energía. Funciona sólo por la gravedad de las aguas que bajan por el canal. Así se creó este ambiente que conocemos y queremos, antes esto era solo monte”, señaló Soto.

Juan de Jong y su pareja Indira Peisajovich también participan de la asamblea de vecinos. Suelen caminar en forma asidua por el camino público del canal y relataron a Río Negro que el personal que cuida el parque les ha salido al cruce en forma amenazante para que dejen de hacerlo.

“Para nosotros los contenedores que están ahí tienen barros o residuos petroleros de algún tipo –dice de Jong- por eso se han visto quemas y suponemos que pueden haber enterrado aquí mismo ese material. No lo podemos comprobar, pero los organismos competentes del Estado deben intervenir para verificar qué son esas manchas que se ven el terreno”.

Ana Stuarts, otra de las vecinas que brindó testimonio a este diario, apuntó a la controversia que desde el punto de vista legal significa avanzar con un parque petrolero en un municipio que fue declarado como agroecológico hace cuatro meses. “Ahora, con un nuevo encuadre que apunta al equilibrio ambiental, habrá que rever las cosas. Ya no tiene sentido que se instalen empresas petrolera”, señaló.