Alerta por tormentas: el domingo cubren Río Negro y cuándo llueve en Neuquén

Para este domingo 25 de febrero el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias y tormentas de nivel alerta amarillo para casi toda la Provincia de Río Negro. Las áreas incluidas son: Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo, Este de El Cuy – General Roca, Conesa – Meseta de Adolfo Alsina – Meseta de San Antonio – Valcheta

Esas zonas serán afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos. También se pueden registrar fuertes ráfagas, importante actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En Neuquén

Ingresa aire frío con vientos del sudoeste. Estará inestable en el centro de la región con formación de tormentas. Este viernes el tiempo será bueno y soleado, calmo y templado. Sobre el fin de semana se espera el ingreso de aire húmedo e inestable cálido con formación de tormentas.

Recomendaciones:

1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y la AIC