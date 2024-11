Alertan por la venta de un loteo «que no existe como tal» en Neuquén capital: qué detectó la municipalidad

Otra vez la Municipalidad de Neuquén alertó sobre la venta irregular de lotes en la ciudad. Esta vez, alertaron sobre la promoción de un loteo que aún no cuenta con la documentación requerida, ya que el proyecto no está definido. Advirtieron que la publicidad fue vista en medios nacionales.

Según describió el Municipio, se trata de lotes correspondientes a la segunda etapa del barrio Rincón del Río, ubicado en la costa ribereña de la capital neuquina.

“Se está ofreciendo algo que no existe como tal, todavía no hay un proyecto definido. Es complicado hablar de lotes si aún no está fijo esa partición catastral”, detalló el subsecretario de Obras Particulares, Luis López de Murillas.

El funcionario señaló que todo surgió a través de una publicidad vista en los medios y que, según dicta la Ordenanza N°13.858, la Municipalidad tiene que dar amplia difusión del tema «para que el contribuyente sepa en qué estado está”.

López de Murillas alertó sobre la venta irregulares de lotes en Neuquén.

Asimismo, la norma dice que el inversor o desarrollador tiene que explicitar en qué estado está el trámite, y desde la municipalidad acotaron que este requisito no se cumple en la promoción. En este sentido, indicaron que la obra se encuentra en las primeras etapas del trámite de su segunda fase.

“No se produjo todavía la declaración urbano ambiental porque aún hay cosas que no concuerdan y hay que ponerse de acuerdo tanto en lo urbanístico como en lo ambiental”, agregó Murillas. Además, si bien comentó que hay planos y memorias presentadas, resaltó que las mismas no fueron «ni autorizadas ni concluidas”.

Cómo es el trámite para la venta de loteos en Neuquén

El subsecretario resumió las cuatro etapas que contemplan el papeleo de desarrollo urbanístico. En primer y segundo lugar, “se gestionan urbanísticamente, se pone una puesta de acuerdo en lo urbano, en las cuestiones ambientales, se realizan planes de mitigación si hubiera pasivos ambientales que tienen que solucionar y en las obras de infraestructura y de urbanización que se requiere. Y por otro lado, la tercera y cuarta ya es el tema dominial de la mensura, después la construcción de las infraestructuras que se requieren y por último el visado definitivo”.

Por otro lado, indicó que este trámite tiene una duración de gestión de dos años como mínimo: «Depende de lo ambiental y urbanístico y la concordancia de situaciones entre el ejecutivo municipal y el desarrollador”.

Por último, añadió que en este tipo de trámites participan distintas áreas del municipio como “Medio Ambiente, que se encarga de la parte ambiental; y en cuanto a lo urbanístico, están la direcciones de Ordenamiento Urbano, de Obras Públicas, de Catastro y de Planeamiento, que es con lo que se está trabajando”.