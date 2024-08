Alivio, pero frío el fin de semana: qué pasará con el clima en Neuquén y Río Negro.

El frío se instaló en Neuquén y Río Negro, pero trae consigo un alivio: no habrá lluvias en la región durante este fin de semana. ¿Qué pasará con el clima? Te contamos en detalles el pronóstico.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) se mantendrá la presencia del aire frío en Río Negro y Neuquén con algunos periodos que pueden presentar inestabilidad. Sin bien los días serán de baja temperatura, el cielo estará soleado.

Cerca del fin de semana se espera un ascenso de la temperatura que traerá un aire más cálido a la región. Para el domingo las temperaturas oscilarán entre los -3° C y los 17° C en el Alto Valle.

En la zona cordillerana se esperan periodos de lluvia y nieves débiles, con noches frías que traerán posibles heladas en la región.

Alivio, pero frío el fin de semana: qué pasará con el clima en Neuquén

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este viernes en Neuquén capital temperatura llegarán a una máxima de 11° C y una mínima de -2° C. El cielo estará mayormente despejado durante la tarde.

Para el sábado se espera que las temperaturas oscilen entre los -3° C y los 11° C. El domingo la temperatura ascenderá a los 17° C.

Alivio, pero frío el fin de semana: qué pasará con el clima en Roca

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este viernes en Genera Roca la temperatura llegarán a una máxima de 12° C y una mínima de -2° C. El cielo estará mayormente cubierto durante la jornada.

Para el sábado se espera que las temperaturas oscilen entre los -3° C y los 13° C. El domingo la temperatura ascenderá a los 18° C.