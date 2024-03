Allanamiento por el incendio en Brazo Tristeza: «El video que se viralizó es del año pasado»

La Justicia Federal ordenó un allanamiento en la sede de la compañia de turismo Esencia Patagonia, en el kilómetro 11.500 de la avenida Bustillo, en el marco de las investigaciones por el incendio forestal en el Brazo Tristeza que se desató los primeros días de febrero y que afectó más de 600 hectáreas.

Desde un principio, las autoridades consideraron que el fuego podría haberse iniciado por un fogón mal apagado en una zona restringida a la que sólo puede accederse por embarcaciones, desde el lago. En ese momento, el fiscal Rafael Vehils Ruiz, a cargo de la Fiscalía Federal de Bariloche, solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita esclarecer el origen del incendio.

La viralización del video de un incendio, a través de las redes sociales, desencadenó un allanamiento ayer alrededor de las 11 en la oficina de Esencia Patagonia por parte de la Policía Federal.

«Durante el operativo, nos preguntaron a dónde estábamos el día en que se originó el incendio y aportamos todo tipo de pruebas que difieren de esa hipótesis«, dijo Nahuel Alonso, dueño de Esencia Patagonia, en diálogo con RÍO NEGRO.

Insistió en que el video que se viralizó es del año pasado. «Esa operación con fuego no correspondió a una operación nuestra. El video que se difundió es del año pasado: se ve un fuego que inician unos turistas y nosotros incitamos a que lo apaguen. El tema es que no se ve nuestra intervención y esa confusión ha traído grandes complicaciones. Nos llena de impotencia», aseguró.

A través de un comunicado, desde la agencia de turismo recalcaron que «se facilitó la totalidad de la documentación requerida en el marco de la investigación. Asimismo, nos hemos puesto a total disposición para clarificar la situación en torno a este hecho lamentable que tantas hectáreas de bosque nativo se ha cobrado y en el cual no tenemos ninguna implicancia directa o indirecta«.

Asimismo, destacaron que «el día que comenzó el incendio, Esencia Patagonia no realizó ninguna operación ni salida al Brazo Tristeza, tampoco en la jornada previa o posterior al inicio del siniestro. Ninguno de los integrantes de la empresa estaba realizando tareas laborales o actividades de esparcimiento en el área del siniestro. Por este motivo, hemos entregado a la Justicia Federal toda la documentación que respalda nuestro accionar».

Alonso insistió en que el día en que se originó el incendio, «estábamos en otro compamento con muchos testigos y de hecho, aportamos fotos geolocalizadas. Tenemos todos los protocolos de reserva y las habilitaciones que corresponden a una operación dentro de un parque nacional». Dijo que el último paseo por el Brazo Tristeza fue el 24 de enero.

Desde Esencia, se definieron como prestadores de servicios turísticos con 23 años de trayectoria en la Patagonia: «Somos una pyme con certificación como empresa B, porque consideramos que la conciencia ambiental es uno de nuestros pilares fundamentales para realizar nuestra actividad de manera responsable».

Por otro lado, pidieron a la comunidad que no establezca «juicios de valor de manera anticipada frente al material difundido erróneamente en redes sociales». «Todo esto nos afecta enormemente desde la cuestión social y operativa. No está bueno, no es algo lindo. Piensan que fuimos nosotros y no hay una prueba concreta», concluyó Alonso.