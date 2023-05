Alquileres en Neuquén: tótems de seguridad, la tendencia que crece y acecha a los encargados

Los totems de seguridad, aquella tendencia que sustituiría a los encargados de los edificios y comenzó a verse en Buenos Aires, se expande al interior del país. En Neuquén empieza a verse cada vez más el “Ojo de Halcón” y aunque generalmente se encuentren en edificios de lujo vacíos, los guardias se preguntan en algún momento prescindirán de su trabajo.

Los paneles antivandálicos con empleados remotos que observan las cámaras del edificio las 24 horas llegaron para “reemplazar el capital humano” y acechar a los encargados. “En Neuquén se está dando un fenómeno parecido a Capital Federal, hay muchos edificios de lujo que están vacíos y deciden implementar los Totems”, indicó el referente de la Federación de Inquilinos, Federico Prior, pero garantizó que no dejan de estar presentes en edificios habitados.

Prior, comentó el motivo de su implementación: abaratar costos. “Sin dudas es más barato que tener una persona”, aseguró.

Los paneles se encuentran en la entrada de los edificios para cumplir con la vigilancia. Foto: Florencia Salto.

Pero, ¿Qué tan cierto es que reemplaza a un encargado? Los hechos confirman que la persona que se encuentra en el panel y está conectado a un centro de control, solo puede alertar con una sirena y llamar a las fuerzas de seguridad, mientras que los encargados y guardias, pueden intervenir de forma diferente.

Qué piensan los encargados acerca de los totems

Desde el sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) indicaron que «un tótem no va a reemplazar la tarea de un encargado de edificio». Su representante en Neuquén, David Zapata, aclaró que desde el punto de vista técnico funciona, pero «solamente y cumple estrictamente una tarea de vigilancia».

Juan Pablo, encargado de un edificio céntrico de Neuquén, también dio su opinión explicó detalladamente por qué “no funcionan”. “Las cámaras tienen un rango corto de imagen y lo más importante es que no intimidan como una persona física”, afirmó el encargado. “Por más de que él totem te baje los costos, no te asegura nada”, agregó.

«Un encargado no solamente que te hace vigilancia, te limpia las partes comunes del edificio, te recibe la correspondencia, te archiva el cartero, hace de al aguatero, en fin, es irremplazable», aseguró Zapata.

Juan Pablo relató que, si pasará algo, lo único que puede hacer es llamar a la policía. “Más que eso no hace, si ingresa una persona y por alguna razón no lo detecta, no puede hacer nada”, detalló.

Además, el encargado indicó que el panel no viene solo, sino que, para que rinda su funcionamiento, tiene que reacondicionarse el edificio. “Sirven en algunos edificios que tengan buena organización, sino tenes que hacer toda la instalación y poner por ejemplo otras cerraduras y más”, explicó.

El encargado aseguró “los totems no reemplazarían a los encargados, sino a la seguridad privada”. Es que los encargados se dedican al mantenimiento del edificio, “sustituirían a la seguridad humana”, agregó.

Por último, enfatizó que los guardias intimidan más y que “probablemente los inquilinos se sienten más seguros con las personas y no con el totem”.