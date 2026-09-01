Roca, el polo de alta complejidad en salud que todos buscan

Cargada de ventajas, es la ubicación estratégica el común denominador que destacan los referentes del ámbito de salud, para hablar de Roca, la ciudad que cumple 147 años de trayectoria y que se consolida cada vez más como el centro donde se nuclean los especialistas y establecimientos de mejor capacidad y nivel de complejidad para miles de pacientes.

Atrás en el tiempo quedaron las primeras décadas del antiguo Fuerte, cuando los vecinos sólo podían recibir atención idónea de manos del personal del Ejército. Tal como publicó el Archivo de RÍO NEGRO, si bien la fundación local fue en 1879, recién en 1883, cuatro años después, Roca tuvo su primer centro de salud, “con botica” y con los recursos de la época, en lo que hoy es Stefenelli. El primer médico municipal, el doctor Carlos Keslin, llegaría recién en 1892, casi una década después del inicio de la vida institucional.

¡Cuántos desafíos y emergencias se sortearon mientras tanto! “Las enfermedades más simples se hacían crónicas e incurables”, recuerdan los registros, así como otras afecciones contagiosas se convertían en factores de crisis generalizada. En el medio, las derivaciones al Hospital Regional de Allen, desde 1925, y los espacios particulares, tanto consultorios como maternidades, fueron cubriendo las necesidades de familias enteras. Y el tren permitía que quienes tenían mayor poder adquisitivo buscaran en Buenos Aires la solución a sus dolencias.

Hoy, el panorama es opuesto y no sería exagerado decir que es inverso. Opciones para todas las necesidades, tanto en el ámbito público como privado, proliferan para recibir a habitantes de una extensa zona sanitaria, no sólo de Allen, sino de todo el Alto Valle y el Valle Medio, así como también de la Línea Sur y hasta Viedma, en este último caso, con situaciones particulares, como las relativas a la atención en Neonatología.

Con todo esto, otros engranajes se activan cuando de diagnóstico, tratamiento e internaciones se trata. En diálogo con este medio, con motivo de un nuevo aniversario roquense, se pudo conocer la mirada de algunos de los grandes actores de este entramado, sus desafíos frente al contexto económico y la proyección para sostenerse cada uno en lo suyo, apostando cada año por más cobertura y estándares más altos.

Cabecera de región sanitaria

“Somos los únicos que tenemos cirujanos de tórax, además de Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica», valoró Marezi – Foto: Alejandro Carnevale.

Inaugurado en mayo de 1961, la actual directora del Hospital, Susana Marezi, repasó la completa capacidad de atención que hoy tiene a su cargo, en un establecimiento que es cabecera de la zona sanitaria, con nivel de complejidad VI, dentro del sistema público provincial.

Bautizado con el nombre de una importante figura, Francisco López Lima su primer director, tiene 12 Centros de Atención Primaria repartidos por el ejido roquense, pero a aún así llegan a su inmenso predio de calle Gelonch pacientes y heridos de todo Río Negro, aunque los separen cientos de kilómetros de distancia.

Centro de referencia, tiene entre sus fortalezas las especialidades de su equipo humano, la infraestructura (140 camas, sus quirófanos y servicios de apoyo), así como la articulación directa con hospitales en CABA, como el Garrahan y el Gutiérrez, gracias a los vuelos sanitarios que habilita la Provincia.

En una población que cobija a 100.000 habitantes en Roca y más de 250.000 personas de toda la región del Alto Valle Este, la planificación a futuro del “López Lima” está enfocada en sumar tecnología para diagnóstico, terapia intensiva, quirófano y consultorios externos; optimizar guardia, terapia y pediatría; mejorar la articulación para derivaciones y avanzar en mejoras edilicias y de circuitos para una atención más cálida y ordenada, tanto para el paciente como para su familia. “Somos los únicos que tenemos cirujanos de tórax, además de Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, para chicos de 0 a 14 años, así como también para bebés prematuros de menos de 32 semanas”, valoró Marezi.

Roca crece y sube la demanda

Foto: Alejandro Carnevale.

Factores como “las distancias, los costos, la cercanía con la naturaleza y el movimiento demográfico que tracciona la industria petrolera, hacen que la ciudad cada vez sea más elegida como lugar de residencia. Esto va a generar un incremento en la demanda de nuestros servicios de salud y para eso nos preparamos”, sostuvo Santiago Bonfiglio, uno de los referentes de la Clínica Roca.

Con 575 derivaciones de otras localidades registradas en el primer semestre del año, frente a 517 que hubo en el mismo período del 2025, las estadísticas confirman la tendencia, alimentadas por casos que llegan desde ciudades cercanas, Valle Medio y la Línea Sur.

Con décadas de trayectoria en la ciudad, desde Clínica Roca hoy se enorgullecen por haber apostado siempre a la incorporación de tecnología y a sumar recursos profesionales capacitados, para desarrollar medicina de alta complejidad, tanto en especialidades médicas como quirúrgicas.

“Las derivaciones hacen que la oferta de servicios encuentre una alta demanda”, reafirmaron desde su sede central en calle Mitre y Chacabuco. De cara a lo que se viene, trabajan para nutrirse con un nuevo equipo de Hemodinamia, mejores opciones para el servicio de Hospital de Día, nuevos consultorios externos de Cardiología en la esquina de San Martín y Chacabuco próximos a abrir, además de los consultorios externos de demanda espontánea que ya funcionan, junto al nuevo laboratorio.

“Algo que caracteriza a nuestra ciudad y a sus centros de salud, es la posibilidad de resolver la patología prevalente”, que afecta a grupos importantes de pacientes en épocas determinadas, destacaron, mientras siguen los esfuerzos para reiniciar las obras en el nuevo edificio, con lo que se podrá aumentar el número de camas de internación, según se anticipó.

Invertir a pesar de todo

Foto: Alejandro Carnevale.

Oficinas de obras sociales y empresas de la medicina prepaga son también parte del engranaje que se mueve cuando mejora la capacidad de respuesta en salud, junto al consumo en otros rubros que también impactan, como alojamiento, transporte y gastronomía. “La ciudad tiene una oferta de servicios que facilita la recepción de pacientes y familiares, así como la presencia de las oficinas ayuda a los trámites que éstos necesitan realizar para la cobertura de sus prestaciones”, resaltó Andrés Sabalette, desde Sanatorio Juan XXIII.

Convencidos del potencial que Roca ostenta como polo de salud, en comparación con el otro gran conglomerado de la zona, como es el de Neuquén-Cipolletti, entienden que la ciudad tiene entre sus ventajas la accesibilidad desde las distintas áreas de la zona de influencia y el crecimiento económico que puede seguir consolidando, derivado de la actividad de Vaca Muerta.

Frente a eso, para este establecimiento que ha logrado ampliar y modernizar sus instalaciones en los últimos años, “el principal desafío actual es poder invertir para mejorar la capacidad de atención, en un contexto económico general difícil, y en particular en el ámbito de la salud (…) Es un desafío coyuntural, que los prestadores debemos gestionar”, afirmó Sabalette.

Oncohematología, la Unidad Coronaria, el Laboratorio de Análisis Clínicos y Microbiología, junto a un fuerte compromiso con las residencias médicas, son algunos de tantos pilares que se buscan fortalecer para que ya no haga falta viajar a otros puntos del país detrás de mejores tratamientos. Ya de por sí, el 30% de sus pacientes proviene de zonas ajenas a Roca, incluso algunos pasan a atenderse desde otras provincias.

Con 150 unidades de internación disponibles, mientras tanto, apuestan por “la seguridad en la atención al paciente, transitando actualmente un proceso de acreditación de calidad”, además de “la necesaria captación de profesionales calificados, en distintas especialidades, en un contexto de escasez de médicos acreditados en ciertas áreas”, algo que se potencia cuando se trata de zonas alejadas de los grandes centros urbanos del país.

Salud de los ojos: prevención e investigación

Foto: Juan Thomes.

“Las oportunidades son concretas y deben ser respaldadas por entrenamiento e inversión constante”, sostuvo Isabel Fernández, de parte de la Clínica de Ojos Román, que funciona sobre la esquina de Irigoyen y Belgrano.

Desde su rol en la oftalmología, este establecimiento nota a diario no sólo cómo se transforma el entorno roquense, con más familias viviendo aquí, sino cómo, a su vez, más allá de las patologías tradicionales asociadas a la diabetes, la hipertensión o el distiroidismo, etc., surgen otras derivadas del uso de la tecnología como la exposición a pantallas, y que necesitan más y mejores opciones para resolver en la región. “Los niños desde muy pequeños están expuestos, está estudiado estadísticamente que en el 2050 el 50% de la población será miope”, graficó la profesional.

Por otro lado aumentan las patologías relacionadas a la edad, como ocurre con la maculopatía, considerando a su vez los factores ambientales y estacionales de la zona. Por eso, “la medicina en general y la oftalmología en particular, avanzan en forma vertiginosa y tratamos de acompañar esos cambios, articulando con el sistema público para integrarnos, no competir y hacernos más eficiente cuando la demanda supera la capacidad”, aseguró Fernández, de cara a los desafíos que enfrentan.

El diagnóstico rápido y la prevención, con campañas de asistencia a población carenciada junto a la Asociación de Oftalmólogos de Río Negro son, por otro lado, algunas de las alternativas que encuentran para cuidar el vínculo con la comunidad. “A futuro tenemos interesantes proyectos tanto en área asistencial como en nuevos horizontes, como el de la investigación médica”, adelantaron. “Estamos avanzando para contribuir desde nuestro lugar en la búsqueda de tratamientos para enfermedades que todavía no tienen respuesta”, concluyó Fernández.

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