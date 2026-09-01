Morosidad en Argentina: el plan que analiza Javier Milei para que el BCRA exhiba el costo real de las cuotas

Fintech y billeteras. Las beneficiarias de las nuevas exenciones en el Impuesto al Cheque.

El presidente Javier Milei analiza aplicar un giro normativo sobre el sistema financiero para frenar el endeudamiento de los hogares sin usar fondos del Estado. Aunque en la Casa Rosada sostienen que la mora no representa un riesgo sistémico y descartan de plano un «rescate» presupuestario a los deudores, el Ejecutivo evalúa encomendarle al Banco Central (BCRA) una medida concreta: exigir a bancos y fintechs avisos obligatorios y de gran tamaño sobre el Costo Financiero Total (CFT).

Según reveló Infobae, la iniciativa cobró fuerza tras un planteo de la senadora Patricia Bullrich y busca replicar la lógica del etiquetado frontal de los alimentos para exponer el valor real que paga un usuario al solicitar un préstamo o financiar compras en cuotas.

La propuesta que llegó al despacho de Santiago Bausili

El proyecto tomó impulso luego de que la titular de la bancada oficialista en la Cámara Alta cuestionara la falta de transparencia con la que operan las entidades bancarias y las plataformas financieras digitales:

“Tiene que aparecer un cartel gigante como en los alimentos, que diga: ‘Si usted se endeuda por $100.000, va a terminar pagando $250.000′. El Costo Financiero Total en letra chiquitita es un abuso que no se puede permitir”, argumentó la legisladora.

La propuesta fue bien recibida por el Presidente, quien encomendó evaluar su viabilidad técnica al titular de la autoridad monetaria, Santiago Bausili. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el proyecto no requiere la sanción de una ley, ya que puede instrumentarse mediante una resolución o comunicación directa del BCRA.

Lo que exige la norma actual vs. los cambios en estudio

El esquema que analiza el Central busca endurecer las exigencias vigentes para contratos, plataformas digitales y piezas publicitarias:

Exhibición actual: la regulación obliga a mostrar el CFT con una tipografía de color destacado y un tamaño al menos cinco veces mayor al de la Tasa Nominal Anual ( TNA ).

la regulación obliga a mostrar el CFT con una tipografía de color destacado y un tamaño al menos cinco veces mayor al de la Tasa Nominal Anual ( ). El cambio proyectado: se busca incluir avisos explícitos y simulaciones en pesos de los montos finales a devolver antes de confirmar la toma del crédito en aplicaciones bancarias o comercios.

se busca incluir avisos explícitos y simulaciones en pesos de los montos finales a devolver antes de confirmar la toma del crédito en aplicaciones bancarias o comercios. Transparencia de tasas: mantendrá la obligación de detallar la Tasa Efectiva Anual ( TEA ) y la indicación precisa de si la tasa es fija o variable.

mantendrá la obligación de detallar la Tasa Efectiva Anual ( ) y la indicación precisa de si la tasa es fija o variable. Alcanzados: la medida aplicará a bancos, fintechs, concesionarias, supermercados y cadenas de electrodomésticos.

Freno al gasto público frente a la presión en el Congreso

Con esta iniciativa, Balcarce 50 busca desarmar la ofensiva de la oposición en la Cámara de Diputados, donde el peronismo impulsa para el 9 de septiembre una sesión para tratar proyectos de refinanciación asistida con fondos públicos.

El Poder Ejecutivo rechaza utilizar partidas del Presupuesto para rescatar a deudores o entidades. De acuerdo con el último «Informe sobre Bancos» del BCRA, la morosidad del sistema financiero se ubica en el 7,6% del total de créditos al sector privado. Si bien en los hogares la cifra asciende al 12,8% —con foco en préstamos personales y prendarios—, el Gobierno confía en que la solución pasa por desincentivar el endeudamiento futuro mediante la transparencia y la competencia.