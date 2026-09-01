Roca: ¿cuál es la pregunta estratégica para atraer más talentos a esta ciudad?

Por Hernán Secreto (*), especial para «Río Negro»

Durante décadas las ciudades compitieron por atraer inversiones. Diseñaron parques industriales, ofrecieron beneficios impositivos y buscaron captar empresas convencidas de que el empleo llegaría detrás de ellas. Ese paradigma está cambiando. En el mundo actual, las ciudades más exitosas ya no compiten solamente por empresas: compiten, sobre todo, por personas (talento).

La diferencia no es menor. Una empresa puede decidir instalar una planta donde los costos sean más bajos o la presión tributaria resulte más conveniente. El talento, en cambio, elige dónde vivir. Y esa decisión responde a variables mucho más profundas: oportunidades de desarrollo, calidad de vida, seguridad, acceso a educación, vida cultural y la posibilidad de construir un proyecto personal y familiar de largo plazo.



Por eso, la pregunta estratégica para Roca ya no debería ser únicamente cómo atraer inversiones. La verdadera pregunta debiera ser ¿qué tiene que ofrecer la ciudad para que un ingeniero, un médico, un investigador, un emprendedor o un programador decidan desarrollar aquí su vida?





Roca ya no compite solamente con otras ciudades de la Patagonia. Compite con Córdoba, Mendoza, Rosario y también con ciudades de otros países. El trabajo remoto ha modificado las reglas del juego. Hoy en día muchas personas ya no eligen la ciudad donde trabajan, eligen la ciudad donde quieren vivir.

En ese escenario, nuestra ciudad parte desde una posición privilegiada. Posee una escala difícil de encontrar en grandes centros urbanos. Los tiempos de traslado son reducidos, existe un contacto cotidiano con la naturaleza, ofrece un entorno relativamente seguro para formar una familia y cuenta con universidades que forman capital humano de calidad.

Sin embargo, esas fortalezas, por sí solas, ya no alcanzan. El talento evalúa oportunidades profesionales, calidad de vida, vivienda, movilidad, educación, servicios, comunidad y, fundamentalmente, futuro.

Las ciudades que liderarán las próximas décadas probablemente no sean las más grandes ni las más ricas. Serán aquellas capaces de atraer personas creativas, emprendedoras y comprometidas con construir. Hernán Secreto, finance director



Es allí precisamente donde Roca puede dar un salto de calidad. La ciudad podría impulsar un verdadero distrito de innovación que acerque empresas y emprendedores, fortalecer los vínculos entre el sector académico y el privado, promover un fondo regional de capital emprendedor, desarrollar programas para que regresen profesionales que hoy viven en otras ciudades y facilitar la llegada de trabajadores remotos y nómades digitales.

En este mismo suplemento, años atrás, se habló sobre la importancia de construir una “marca ciudad”. Esa idea todavía sigue vigente. Las ciudades exitosas no venden solamente infraestructura, venden identidad. Logran que las personas quieran pertenecer a ellas porque representan una forma de vivir y un horizonte de futuro.



Las ciudades que liderarán las próximas décadas probablemente no sean las más grandes ni las más ricas. Serán aquellas capaces de atraer personas creativas, emprendedoras y comprometidas con construir. Porque cuando llega el talento, llegan también la innovación, la inversión, las nuevas empresas y el desarrollo. Tal vez ese sea el verdadero desafío para Roca: no preguntarse únicamente cómo crecer, sino cómo convertirse en una ciudad que cada vez más personas quieran elegir para vivir.

*Finance director, posgrados UB / UCEMA / UDESA.