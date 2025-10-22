Aniversario Cutral Co: Una gestión moderna que alienta cambios estructurales

Cutral Co celebra este nuevo aniversario con la visión puesta en una administración municipal moderna, que pone el foco en el desarrollo urbano, las energías limpias, el fortalecimiento de la infraestructura y el acento en la educación. El intendente Ramón Rioseco, que transita la primera etapa de su administración, mantiene el superávit fiscal y el sostenimiento de la obra pública.

La ciudad llegó a los 92 años con un crecimiento sostenido y ordenado, como consecuencia de la planificación que lleva adelante el Ejecutivo. Rioseco volvió al sillón municipal después de haber cumplido dos mandatos consecutivos anteriores y la situación general no es igual.



El jefe comunal se muestra confiado en el programa de gobierno que lleva adelante junto al gabinete. “En el mundo hay un cambio de paradigma y de establecer cuál es la mirada que se debe tener en la gestión”, explicó a Diario RÍO NEGRO. “Se debe poner el ojo en una gestión moderna, que plantea cambios estructurales como el desarrollo de las energías limpias, la inteligencia artificial, el cuidado del ambiente”, refirió.

En ese escenario también se incluye a la educación a través del desarrollo de las universidades. Rioseco dijo que se avanza en todo lo anterior, teniendo como prioridad a los servicios básicos que hacen a la buena calidad de vida de los habitantes. “Estamos convencidos que tenemos que trabajar para una ciudad moderna”, aclaró.

A pesar de las complejidades del contexto nacional, la ciudad mantiene un superávit fiscal durante los últimos 15 años, según resaltó. El actual no será la excepción; no obstante, se advierte que debe haber cautela en el manejo de los fondos para contrarrestar lo que pudiera traer aparejado el panorama económico.



“Hay superávit, pero no alcanza si viene una crisis nacional que nos llevará a una crisis compleja”, subrayó. En una ciudad donde “se forma una familia todos los días”, la necesidad de dotar con servicios esenciales es primordial. En el plan del sostenimiento de la obra pública con fondos propios, se avanza en diferentes frentes. La ciudad cuenta con un 98% de los servicios básicos y se continúa hacia los barrios semirrurales como Monte Hermoso, Filli Dei Sur y Colonia 2 de Abril.

El desafío de la calle Salta



Una de las grandes obras pendientes es el denominado sistema pluvioaluvional de la calle Salta. Se debe realizar un trabajo que contemple el escurrimiento del agua de tormentas que, por desnivel natural, se vuelca principalmente en la calle mencionada y atraviesa casi todo el casco viejo de la ciudad hasta el canal chico.

Aunque se comenzó a ejecutar sobrellevando las distintas administraciones nacionales que iban a desembolsar el dinero, quedó paralizada. No solo es millonaria, sino que requiere de una ingeniería precisa porque el terreno es muy complejo.



“Este proyecto se demoró debido a que el gobierno nacional dejó de enviar la plata. Tras realizar una nueva licitación, los fondos para la obra de un año y medio de duración ya están disponibles”, subrayó el intendente. Esta obra, calificada como muy compleja, tiene un presupuesto de unos 5 mil millones de pesos y cuenta con cinco interesados en el proceso licitatorio.

Por otra parte, el agua potable para la población nunca es un tema menor, en especial, en una ciudad donde no hay curso de agua natural en un radio menor a los 50 km. La comuna ya hizo una fuerte inversión para garantizar que llegue el agua, en especial en la temporada estival.



Los tres grandes reservorios para la zona sur están habilitados y se trabaja junto a Provincia y el municipio de Plaza Huincul para dejar en condiciones los sistemas de Buena Esperanza en el río Neuquén y Los Barreales, ductos que proveen de agua potable a la población.

En cuanto al servicio de gas, este año se inauguró una planta y la redes que permiten extender el suministro hacia el sur del ejido y las áreas semirrurales.

Energía limpia y Educación



La administración municipal mantiene como uno de sus ejes el desarrollo energético. En este caso, avanza para ampliar el actual parque solar a 30 megavatios. En este sentido, se presentó la propuesta ante la Secretaría de Energía para que se autorice esa ampliación. En el camino del cuidado del ambiente, el municipio ejecuta el cambio total del alumbrado ornamental –las farolas- a tecnología led. En cinco meses estará totalmente finalizado el recambio.

Para la visión del intendente, la educación es un pilar fundamental. Además de finalizar la construcción del colegio tecnológico preuniversitario de la UTN, sostiene la enseñanza terciaria y universitaria con distintos convenios.

Hay carreras de grado y tecnicaturas a través de la Universidad del Comahue, la UTN, las privadas como Flores y Siglo XXI que permiten contar con 600 estudiantes que pueden acceder a este nivel educativo. “Es fundamental porque no todos pueden ir afuera a estudiar. Las familias no pueden financiar la enseñanza en otro lado y les estamos brindando una herramienta para pensar en una ciudad moderna”, subrayó.

Espacios públicos y el desafío de tener verde



El desarrollo de los espacios verdes y públicos fue calificado como un gran desafío. Mantener la parquización tiene un costo alto, pero la población responde con la apropiación de estos lugares.

El municipio llevó a cabo la remodelación de todas las plazas con la instalación de nuevos juegos para niños. Se concluyó el nuevo espacio del bulevar en la avenida Olascoaga sobre toda su traza y frente a la Ruta 22, se construyeron ocho parrillas –las anteriores fueron demolidas- que son más modernas y se iluminó el sector.



El proyecto para este año es la remodelación integral de la plaza 25 de Mayo, conocida como El Verde y se construirá una nueva en la zona nueva de barrio Unión. Más allá de estos espacios públicos se fortaleció el área deportiva con la colocación de césped sintético en tres canchas.

Para respaldar el deporte, se harán las gradas en el Club Rivadavia y la infraestructura mejorada más la remodelación total de las instalaciones en el club de fútbol Alianza de Cutral Co.