Aniversario de Neuquén 2025: De Vaca Muerta al turismo

Decir que Neuquén es una metrópolis turística ya no es un proyecto a futuro, sino una realidad que se nota en las calles, en la vida cultural y en la creciente llegada de visitantes. La capital concentra población, poder económico, bienes y servicios, y funciona como epicentro de un territorio mucho más amplio.

Ya no se la identifica únicamente con Vaca Muerta ni como un lugar de tránsito hacia los lagos del sur y la Cordillera. Neuquén vive un proceso de cambio profundo que la convierte en un destino en sí mismo. El intendente Mariano Gaido señala que las obras ejecutadas en los últimos años fueron la clave de este viraje. En especial, el paseo costero, que pasó de apenas 1.700 metros antes de la pandemia a más de 33 kilómetros de extensión. “Se abrieron las costas de manera pública y gratuita, con sendas peatonales y bicisendas que bordean el río. Eso puso en valor la ciudad”.

A la ribera de los ríos Limay y Neuquén se suman el Parque Agreste, la Península Hiroki y la recuperación de Parque Norte y el Balcón del Valle, espacios que combinan naturaleza, vistas panorámicas e infraestructura para el turismo.

Con más de 350 mil habitantes de noche y más de 700 mil personas durante el día, la capital neuquina se consolida como una metrópolis con un fuerte turismo regional.

“El que viene de ciudades vecinas lo hace para trabajar, estudiar, pero también para disfrutar, hacer compras y recorrer la ciudad. Lo vemos en la ocupación hotelera, que pasó del 20% al 70% en fines de semana largos, y llega al 100% cuando hay eventos como la Fiesta de la Confluencia o la Feria del Libro”, recuerda el intendente.

La estrategia municipal combina el desarrollo turístico con la economía del conocimiento. El Polo Tecnológico es más que un centro de formación vinculado a Vaca Muerta, también es un atractivo para quienes visitan la ciudad.

Conferí todas las notas del Aniversario de Neuquén