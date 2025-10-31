Aniversario Villa El Chocón: el plan que guía el futuro y el desarrollo ordenado

Villa El Chocón atraviesa un momento de transformaciones. En los últimos años, la localidad comenzó a revisar cómo crece y qué necesita para sostener ese crecimiento: obras que mejoren los accesos, garantizar el agua, reforzar la conectividad entre barrios y definir un rumbo claro para su expansión urbana. En ese camino se inscribe el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que busca dar marco y coherencia a las decisiones sobre el uso del suelo y los servicios.

El intendente Pablo Di Fonzo explicó que el Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento concreto e integral para la gestión del territorio, que va a permitir el desarrollo a largo plazo de Villa El Chocón.

El proyecto fue impulsado por la Municipalidad junto al Copade, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y diseñado por MaPS Consultoras en Territorio. Según detalló el intendente, el plan se elaboró junto a los vecinos y los concejales y actualmente se encuentra en la etapa final de revisión por parte del Copade, antes de ser elevado al Concejo Deliberante para su aprobación.

El objetivo es gestionar el uso del territorio para evitar situaciones de desorden urbano. “Queremos que cada lugar donde se desarrolle algo tenga un porqué y una finalidad. Buscamos que no pase como en otros lugares, donde te queda un boliche en medio de un barrio y los vecinos no pueden dormir tranquilos”, ejemplificó.

Casco histórico de Villa El Chocón / Foto gentileza

El POT organiza el territorio de Villa El Chocón en distintas categorías. Por ejemplo, define las zonas periurbanas, que funcionan como áreas de transición entre lo urbano y lo rural, diseñadas para consolidar los barrios existentes, proteger el entorno natural y permitir usos compatibles como la agricultura familiar. Están las zonas rurales, destinadas a actividades productivas de bajo impacto, preservación ambiental y proyectos de energía renovable. Las zonas especiales, que abarcan áreas con valor estratégico, patrimonial o ambiental y requieren regulaciones específicas, incluyendo desarrollos turísticos, servicios viales o zonas de riesgo. El área paleontológica y científica, que busca consolidar la localidad como la capital paleontológica de la región, protegiendo fósiles, promoviendo la investigación y potenciando el turismo educativo y cultural; entre otras.

Villa El Chocón / Foto gentileza

Según la información oficial, el plan tiene un enfoque integral que incluye un Código Urbano, un Código de Edificación y una cartera de 7 programas con 86 proyectos que guían acciones concretas de políticas públicas. Cada proyecto detalla su objetivo, la problemática que busca resolver, la propuesta, su estado de ejecución y los resultados esperados a corto, mediano y largo plazo, ofreciendo a la Municipalidad una guía clara para planificar, ejecutar y evaluar su impacto en la localidad.

Consultado sobre su visión a futuro, el intendente aseguró que el objetivo es lograr un municipio sustentable. “Hoy dependemos en gran medida del gobierno provincial, que siempre nos da respuesta, pero me gustaría que podamos ser autosustentables y para eso necesitamos más desarrollo del sector privado, trabajando junto al Estado”, expresó.

Di Fonzo consideró que la clave está en “fortalecer el turismo, la actividad comercial y la inversión privada”, sectores que comienzan a consolidarse. “Hoy tenemos más servicios, más negocios que abren y un trabajo constante con el sector privado. Villa El Chocón tiene todo el potencial para tener un futuro enorme”.

Infraestructura y servicios

Di Fonzo subrayó que su gestión viene trabajando en varias obras de infraestructura con el acompañamiento del gobierno provincial. “Cuando comenzamos la gestión, ordenamos los accesos a El Chocón con una obra importante de hormigón y cunetas, y luego seguimos con la repavimentación para mejorar la conducción y la seguridad vial”, dijo.

Acceso al barrio Llequén en Villa El Chocón / Foto gentileza

Entre las obras en ejecución, mencionó la reparación del techo del SUM, un espacio de contención deportiva muy importante para los vecinos, que se inundaba cada vez que llovía. Además, se trabaja en la obra de reimpulsión de agua, una infraestructura clave para garantizar el abastecimiento. Villa El Chocón enfrenta desde hace años limitaciones en este servicio, tanto en el casco histórico como en el barrio Llequén. Esta es una obra había quedado paralizada pero nosotros desde la Municipalidad decidimos retomarla con el apoyo de la provincia y el EPAS”, explicó Di Fonzo.

También avanzan los trabajos de los vados que conectan el barrio Llequén con el casco histórico, una obra fundamental para la conectividad interna. “Cada vez que había lluvias se veía afectado el tránsito, ahora, la obra se está concretando y en unos seis o siete meses va a estar terminada”, señaló.

Impulso al turismo y puesta en valor del patrimonio

El turismo es uno de los motores del desarrollo de Villa El Chocón. “Villa El Chocón tiene un potencial turístico único”, destacó Di Fonzo. “Somos la capital paleontológica de Neuquén, tenemos un museo con más de once especies de dinosaurios y científicos de todo el mundo vienen a investigar aquí. Es un lugar único por su patrimonio y su entorno natural”.

Museo Ernesto Bachmann / Foto gentileza

Entre las iniciativas en marcha en el Museo Ernesto Bachmann,se prepara la apertura de una nueva sala y la mejora de los espacios turísticos en la zona tecnológica, con el objetivo de embellecer y valorizar los lugares visitables.

En paralelo, se está desarrollando un paseo gastronómico de food trucks, que ofrecerá distintas opciones culinarias a vecinos y turistas, fomentando la actividad comercial local.

Mirador de aves, Villa El Chocón / Gentileza

Entre los eventos que ya se realizaron, se destaca la primera edición de “Neuquén en el Plato”, que tuvo lugar en Villa El Chocón, y la Fiesta del Asador, celebraciones que combinan gastronomía, cultura y recreación para vecinos y visitantes.

Para la temporada de verano, la Municipalidad también planifica actividades deportivas, incluyendo competencias acuáticas y terrestres, que se suman a los atractivos de la localidad.