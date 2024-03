Anuncian que por la crisis sanitaria, desde mañana no habrá ginecólogos de guardia en el hospital de Roca

A partir de mañana no hay médico de guardia en ginecología. Foto: archivo

La crisis sanitaria viene cada vez más compleja en los últimos meses. Desde el gremio Asspur señalaron que si bien no están llevando a cabo medidas de fuerza en el servicio de obstetricia, desde mañana y hasta el 3 de abril no habrá ginecólogos de guardia porque los profesionales no dan abasto.

Desde hace unos meses se siente la falta de insumos y además de la suspensión de cirugías programadas.

Ahora también fuentes del gremio confirmaron que el servicio de obstetricia se verá muy afectado por esta crisis sanitaria ya que solo hay cuatro ginecólogos y no dan abasto.

Fuentes de salud también indicaron que hubo renuncia de médicos en esta área.

«Es una situación muy grave, éstos días cualquier urgencia debe ser derivada y si es de extrema gravedad es muy complicado resolverlo, y los riesgos son altísimos. Teniendo en cuenta las estadísticas marcan que históricamente el 80% de los partos de Roca y su región, se realizan en el López Lima. Esto denota la implicancia que tiene para la población de esta región del Alto Valle», expresaron desde el gremio.

Desde el gremio están reclamando no solo por los salarios sino también por más insumos para el sector además del penoso estado del hospital local.