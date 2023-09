Apareció el Nahuelito en una campaña de cerveza, para «no dejarse llevar por los mitos»

Con el mítico Nahuelito como personaje principal de la campaña publicitaria se buscó concientizar del cuidado del medio ambiente y alentar al consumo de cerveza de envases retornables.

La propuesta pertenece a Cerveza Patagonia que lanzó una botella de litro retornable para dos de sus variedades más populares, Amber Lager y Bohemian Pilsener.

Para el lanzamiento de sus nuevas botellas retornables, la cervecería en colaboración con su agencia creativa DraftLine y la productora The Movement by Landia lanzaron un spot publicitario que «invita a mirar lo importante y no dejarse llevar por los mitos. Lo hace a través de un personaje muy conocido por los argentinos: Nahuelito, la criatura legendaria que se dice que habita en el lago Nahuel Huapi y que algunas personas comentan haber visto».

Según la compañía «a través de este monstruo imaginario y de un pato más realista, el spot invita a conmoverse por la naturaleza real con problemas reales y elegir envases retornables, no descartables, para así cuidar la naturaleza que sí existe».

La empresa señaló que con esta propuesta «avanza con el compromiso asumido de disminuir el impacto en el ambiente, apuntando a que la totalidad de sus productos utilicen envases retornables y/o estén fabricados a partir de materiales mayoritariamente reciclados». Además se anunció que a partir de esta iniciativa se comienza a incorporar a todas las variedades.

“Como marca comprometida con el cuidado de la naturaleza, es una alegría enorme poder sumarnos a la retornabilidad, un envase pensado desde su diseño bajo la premisa de la economía circular. Queremos promover un hábito de consumo sustentable en quienes eligen nuestras cervezas”, comentó Laura De Bona, Gerenta de marca Patagonia.