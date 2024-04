Habló la mamá del periodista Juan Caliani: lo mataron «con el mismo cuchillo que sacaron de mi casa»

Juan Caliani tenía 34 años, era periodista y «trabajaba con toda la alegría y con todo el amor», así lo describe su mamá, Ana Mercado, en las primeras palabras públicas después del asesinato de su hijo este lunes. El comunicador era reconocido y querido por muchos en Neuquén. La mujer contó que asesinaron a su hijo con un cuchillo que sacaron de su propia casa. Pidió fuerzas y acompañamiento para pedir justicia, «para que esto no pase nunca más».

«Estamos pasando un momento terrorífico que no se lo deseo a nadie», expresó la mamá de Juan en AmCumbre. El periodista era querido por muchos, amigos, compañeros de trabajo y su familia, y la noticia de su asesinato conmocionó a la región. «Le arrebataron los sueños, la vida, estaba tratando de tener un futuro, un proyecto, trabajaba con toda la alegría, con todo el amor y en unos segundos nos arrebataron todo», manifestó.

A Juan lo mataron en su casa. Según explicó su mamá, al escuchar ruidos quiso averiguar qué estaba pasando. Contó que él quiso detener a los dos atacantes, pero que no lo soltaban. «Le grité que largara a mi hijo, que lo dejara, y salió corriendo por el costado» contó. La otra persona cayó con su hijo al suelo y luego escapó. Se llevaron pertenencias que luego fueron ubicadas en el techo de un vecino, junto con otros elementos.

Según detalló la madre de Juan, fue asesinado «con el mismo cuchillo que sacaron de mi casa». «Nada me va a devolver el hijo ni va a borrar de mi mente esa carnicería que hicieron con él estos dos delincuentes que están sueltos», expresó.

«Violaron mi familia, mi hogar y mi felicidad, no mi propiedad privada, porque esa no me interesa», expresó la mujer, licenciada en psicología social. «Nosotros somos una familia que ha trabajado siempre por cambiar este mundo por un mundo más justo, más solidario, más tolerante, donde podamos vivir en paz», agregó.

La mamá de Juan pidió que no se olviden de él, «esto no tiene que quedar impune, no va a ser fácil, no vamos a tener más su alegría, sus salidas en bicicleta tratando de disfrutar, estamos desolados», expuso.

Juan será velado esta mañana y su mamá pidió fuerzas y el acompañamiento de la comunidad «para que se haga justicia y que esto no pase más«. «No vamos a poder despedirlo nunca, siempre va a estar con nosotros«, expresó.