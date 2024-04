Asesinato de Juan Caliani: desde el robo y ataque en su casa a hoy, qué se sabe del caso del periodista de Neuquén

El pasado 1 de abril marcó un antes y un después en Neuquén tras el brutal homicidio del periodista Juan Caliani. Ocurrió en su casa, cuando dos personas en medio de lo que se cree sería un robo, lo atacaron y asesinaron con un arma blanca. Van a cumplirse 72 horas y no hay detenidos y la investigación del caso no tiene avances, según confirmó la Fiscalía.

Fue el lunes por la noche alrededor de las 23:40 cuando Juan, que se encontraba junto a sus padres en su casa de Luis Beltrán y Purrán, escuchó ruidos y quiso ver qué pasaba.

Allí se encontró con dos personas que habían ingresado a robar. Según su mamá, él quiso detener a los dos atacantes, pero no lo soltaban. «Le grité que largara a mi hijo, que lo dejara, y salió corriendo por el costado», contó. La otra persona cayó con su hijo al suelo y luego escapó. Según detalló, fue asesinado «con el mismo cuchillo que sacaron de casa».

El personal policial arribó a la vivienda del barrio La Sirena y se halló el cuchillo que fue derivado para peritaje.

La vivienda está ubicada en calles Luis Beltrán y Purrán. Foto: Florencia Salto.

Asesinato de Juan Caliani: el día siguiente y la tarea de los organismos

La autopsia se realizó en la morgue de la Ciudad Judicial y según el informe preliminar, que se conoció, tenía dos heridas cortantes y punzantes, una de las cuales le provocó la muerte. La más grave afectó los órganos intratorácicos.

Su cuerpo también presentaba lesiones defensivas, en manos y antebrazo.

Ayer, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, afirmó que el gobierno estaba «comprando móviles, equipando a la policía», porque dijo que los efectivos hoy «trabajan a fuerza de voluntad, hacen lo que pueden».

La investigación rastrea las cámaras de seguridad -privadas y públicas- que había en la zona, además de entrevistar a los vecinos y vecinas del barrio. Por la información que se tiene hasta el momento, no había ningún móvil cerca en el momento del crimen ni se detectó la huida del o los atacantes.

Hasta el momento se sospecha que participaron dos personas, que habrían intentado robar la vivienda. Los indicios revelan que no fue un asalto planificado, aparentemente estaban merodeando los techos.

En diálogo con RIO NEGRO RADIO, el fiscal jefe, Agustín García, aseguró que hubo tres personas demoradas, pero fueron liberadas por no estar vinculadas al hecho. También que, a casi cumplirse 72 horas del hecho, no pudieron dar con nuevos elementos que sirvan para llegar a los autores del crimen.

Asesinato de Juan Caliani: el pedido de justicia

La mamá de Juan, Ana Mercado, habló ayer en AmCumbre donde pidió fuerzas y acompañamiento para pedir justicia, «para que esto no pase nunca más». «Le arrebataron los sueños, la vida, estaba tratando de tener un futuro, un proyecto, trabajaba con toda la alegría, con todo el amor y en unos segundos nos arrebataron todo», manifestó.

Alegre, divertido, persistente, discutidor, siempre para adelante, solidario y comprometido. Así recuerdan a Juan quienes lo conocieron. Era un joven profesional de 34 años que desarrollaba actividades de productor y periodista en AM Cumbre 1400. Su crimen generó un profundo dolor en la región.

Su madre pidió que no se olviden de él, «esto no tiene que quedar impune, no va a ser fácil, no vamos a tener más su alegría, sus salidas en bicicleta tratando de disfrutar, estamos desolados», expuso.

Ese mismo día, Juan fue velado en la sala velatoria de CALF en la calle Bahía Blanca y luego, en una caravana que llevó sus restos hasta el Cementerio Central de Neuquén pasadas las 18.

Durante la tarde noche sus vecinos del barrio La Sirena, hicieron propio el pedido de justicia, Con pancartas, velas y en absoluto silencio, así honraron la memoria del comunicador que vivía con su mamá y papá en la esquina de Purrán y Luis Beltrán.