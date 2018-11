Así les salvaron la vida a tres niños que se perdieron en el lago en Picún

Con tantas crestas que formaban las ráfagas el lago se veía blanco, lo que podría ser una vista hermosa pero no, porque la enormes olas no permitían visualizar a la embarcación pérdida. Unas personas se subieron a una barda y comenzaron a darles indicaciones y así fueron, a “ciegas”, por pericia, trabajo grupal y un poco de suerte, hasta dar con los niños.

Había pasado una hora, y faltaba una más para recorrer los 15 kilómetros que los distanciaban de la orilla. Llegar había sido difícil, volver sería peor: las olas chocaban de frente, la embarcación quedaba casi en posición vertical y caía en el vacío cuando el agua pasaba.

A la pericia para enfrentar el lago, los rescatistas tuvieron que sumarle estrategias para que los niños no se asustaran con cada caída y no vieran el agua. “Cuando pisamos tierra no lo podíamos creer, todavía no se cómo hicieron esos nenes para sostenerse con sus manitos y no caer al agua. En mis 26 años trabajando nunca viví algo tan increíble”, se emocionó el guardafaunas mientras la relataba la historia que comenzó ayer, a eso de las 19, y que lo marcaría.

Los niños y el adulto rescatados fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica y así poder retornar a Cutral Co, de donde son oriundos. Para los rescatistas llegó el momento del reconocimiento y las felicitaciones, mientras terminan de entender que lo que ayer hicieron en cumplimiento de su deber fue salvar vidas.