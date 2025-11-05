ASÍ LO VEO YO/ “Nos enorgullece nuestro crecimiento en la Argentina

Ford eleva su inversión en la Argentina a u$s870 millones. El anuncio se realizó durante la visita de Jim Farley, CEO de Ford Motor Company, a la Planta Pacheco. “Nos enorgullece nuestro crecimiento en la Argentina y traer esta nueva tecnología a Sudamérica con la Nueva Ranger Híbrida Enchufable, producida en Pacheco. Esto refleja nuestro compromiso con la región y su gente”, destacó Farley.



Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, señaló: “Esta inversión consolida a Pacheco como centro regional de pick-ups, agregando una versión electrificada de altísima tecnología y continuando nuestra estrategia ‘power of choice’, que permite elegir la propulsión que mejor se adapte a cada cliente”.



La Ranger híbrida enchufable ofrecerá performance y eficiencia, mayor ahorro de combustible y menos emisiones, sin perder robustez, capacidad de carga y todoterreno. Combina la experiencia de manejo de un eléctrico con la autonomía de un híbrido, ideal para trabajo y recreación.



Desde su nueva generación, Ranger duplicó su participación de mercado en Sudamérica y celebra 30 años en Argentina, proyectando récords de producción: 76.000 unidades en 2025 y más de 80.000 en 2026, junto a 300 nuevos empleos. Con más de 110 años en el país, Ford ratifica su compromiso con inversión, producción y desarrollo social.