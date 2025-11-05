Fuerte repunte en las ventas de autos en la Argentina

El mercado automotor argentino volvió a dar señales de fortaleza. Según datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), durante octubre de 2025 se registraron 51.982 patentamientos, lo que representa un crecimiento interanual del 16,9 % en comparación con las 44.473 unidades de octubre del año pasado.



En la comparación con septiembre, la actividad mostró un descenso del 7,6 %, ya que en ese mes se habían registrado 56.240 vehículos. Sin embargo, el balance general del año continúa siendo altamente favorable: entre enero y octubre se acumulan 552.484 patentamientos, un 55,1 % más que los 356.230 del mismo período de 2024.

Con estos números, el sector consolida su recuperación y deja atrás los meses de menor actividad. La mejora en la disponibilidad de unidades, los planes de financiación más accesibles y la estabilidad cambiaria de los últimos meses impulsaron la demanda en las concesionarias de todo el país.



El Fiat Cronos está en el top five de los 5 vehículos más vendidos del país.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, analizó los resultados y destacó el sostenido desempeño del mercado: “Completamos otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya es una buena noticia”, señaló.

Según Beato, la actividad en las concesionarias se reactivó con fuerza tras las elecciones:

“Durante esta última semana hubo mucho movimiento. El resultado del domingo impulsó a muchos clientes a acercarse, consultar y concretar sus operaciones”.

El dirigente valoró que octubre mantuvo el ritmo de crecimiento interanual y aseguró que la tendencia seguirá firme hacia el cierre del año: “La inercia del mercado continúa siendo positiva. Entramos en los últimos dos meses que nos permitirán terminar el año con un buen piso para proyectar un 2026 con números alentadores”.



Beato también destacó el esfuerzo de las terminales y concesionarios por sostener la oferta en un contexto cambiante: la combinación de nuevos lanzamientos, promociones y una oferta más equilibrada entre importados y nacionales está ayudando a dinamizar las ventas.

Toyota Yaris, el auto más elegido

El Toyota Yaris volvió a liderar el ranking de autos más vendidos del mes con 2.253 unidades, aunque esto implicó una baja del 26 % respecto a septiembre. De todas formas, mantiene el primer puesto en el acumulado anual con 28.286 patentamientos, cifra que significa un crecimiento del 58,4 % en relación con el año anterior.

El segundo lugar fue para el Peugeot 208, con 2.232 unidades, mientras que el Fiat Cronos, que sigue siendo el modelo nacional más exitoso, ocupó el tercer puesto con 1.844 vehículos. En el acumulado anual, el 208 suma 26.887 patentamientos y el Cronos 27.866, en una competencia muy pareja por el liderazgo del segmento B.

Un 2025 con sello de recuperación

Con estos resultados, el mercado automotor argentino se encamina a cerrar uno de los mejores años de la última década. La fuerte suba del 55 % en los patentamientos acumulados refleja una recuperación sólida y sostenida, en línea con las mejoras en la producción local y la disponibilidad de modelos.

La tendencia hacia fin de año parece clara: un sector que vuelve a moverse con fuerza, una competencia cada vez más intensa entre marcas y consumidores que, pese a la incertidumbre, vuelven a apostar por renovar sus vehículos. Si las proyecciones se mantienen, 2026 podría comenzar con una base robusta para consolidar el crecimiento y recuperar los volúmenes previos a la pandemia.

Hilux sigue dominando entre las pickups

Entre las camionetas medianas, el reinado continúa siendo de Toyota Hilux, que volvió a encabezar el ranking con 2.523 unidades patentadas. Muy cerca aparece la Ford Ranger, que logró 2.031 registros, impulsada por su nueva generación producida en la planta de Pacheco.

La Volkswagen Amarok completó el podio con 1.619 unidades, aunque con una baja del 20,1 % frente al mes anterior. Aun con estas variaciones, el segmento de pick-ups sigue siendo uno de los pilares de la industria local por su peso en la producción y exportación.

SUV: dominio de Ford y Chevrolet

Dentro del universo de los SUV, el liderazgo mensual fue para el Ford Territory, con 1.709 unidades, consolidando su crecimiento en el segmento. Le siguió la Chevrolet Tracker, que registró 1.532 unidades y se mantiene como la más elegida dentro de los SUV compactos.

El Peugeot 2008 se ubicó tercero en su categoría con 1.251 unidades, mientras que el Jeep Renegade alcanzó 771. Entre los SUV medianos, el podio fue encabezado por Territory, seguido por el Toyota Corolla Cross (1.339 unidades) y el Volkswagen Taos (1.141 unidades).

Toyota lidera el ranking de marcas

En el ranking general de marcas, Toyota se mantuvo en la cima con 7.682 unidades vendidas en octubre y un acumulado anual de 89.203 vehículos. Volkswagen le pisa los talones con 7.271 patentamientos, mientras que Fiat completó el top tres con 5.492 unidades.

La diferencia entre Toyota y Volkswagen en el acumulado del año es de solo 3.435 unidades, por lo que el cierre de 2025 promete ser reñido. Ambas marcas protagonizan una competencia ajustada por el liderazgo de ventas en el país.

Los 10 vehículos más vendidos de octubre

1 Toyota Hilux

2.523 u.

2 Toyota Yaris

2.253 u.

3 Peugeot 208

2.232 u.

4 Ford Ranger

2.031 u.

5 Fiat Cronos

1.844 u.

6 Ford Territory

1.709 u.

7 Volkswagen Amarok

1.619 u.

8 Chevrolet Tracker

1.532 u.

9 Volkswagen Polo

1.460 u.

10 Volkswagen Tera

1.347 u.