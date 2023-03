Ataque homofóbico en Cipolletti: a 24 días del hecho aún no encuentran al autor

Esta semana la brigada de Investigaciones comenzó con el relevamiento de chats e imágenes para dar con el autor del ataque homofóbico ocurrido en Cipolletti. Natanael, el paseador de perros atacado, volvió a sus tareas laborales con miedo y cuidados médicos.

El lunes 20 de febrero, Natanael tuvo un encuentro con una persona que había conocido por Telegram. El encuentro ocurrió en las inmediaciones de las Ruta 22 y 151. Los jóvenes habían acordado encontrarse en un terreno baldío, cercano al puente ferroviario. Una vez que conoció a la persona, el paseador no se sintió cómodo y prefirió irse. La otra persona lo agarró del cuello, lo tiró al suelo y comenzó a golpearlo, tanto que le desfiguró la cara.

“A través de la Brigada de Investigaciones se relevaron las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas, ubicadas en cercanías al lugar donde sucedió el hecho. Sin embargo ninguna apunta directamente a esa dirección” informaron desde fiscalía a RÍO NEGRO sobre el relevamiento de cámaras realizado.

La brigada de investigaciones también realizó la extracción de la información del chat de telegram por el cual la víctima se comunicó con el atacante. “Lo está haciendo OITEL y se busca resguardar el contenido del chat y los datos de la cuenta con la que Natanael se comunicó” explicaron.

Además el equipo de investigaciones entrevistó a la víctima. “Allí el detalló cómo fue la situación y brindó datos sobre el agresor, descripción física y algunos otros datos para lograr identificarlos” dijeron desde la fiscalía.

Por último en la investigación se realizó un recorrido fotográfico, “Se le mostró a la víctima una serie de fotos de posibles sospechosos. El resultado fue negativo” aclararon desde Fiscalía.

Natanael volvió a trabajar

Luego de 23 días, Natanael volvió a su labor como paseador de perros. El lunes publicó en sus redes la emoción que le generó reencontrarse con sus compañeros perrunos. «Cuánto extrañaste bebé», se escucha decirle a una de las mascotas con las que recorre la ciudad semanalmente en un video publicado en redes sociales.

Natanael comentó que si bien está retomando su trabajo no puede realizarlo con total normalidad. “Por los reiterados golpes que sufrí en la cabeza tengo mucha sensibilidad a la luz. Por lo que no puedo estar expuesto al sol, así que tengo que usar lentes que me protejan” relató a RÍO NEGRO.

Además el paseador de perros espera que del relevamiento de cámaras se pueda rescatar información sobre el atacante. “Hay cámaras en toda la ciudad, en el puente, en el peaje. Alguna de esas tuvo que haberlo captado a él o a su bicicleta” manifestó Natanael.