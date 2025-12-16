Aval definitivo: el Instituto Universitario River Plate se convierte en universidad privada

El Gobierno nacional oficializó la autorización definitiva para que el Instituto Universitario River Plate funcione como institución universitaria privada, a través del Decreto 889/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial. La decisión, que cierra un largo proceso que comenzó con un aval provisorio en 2010, permite a la casa de altos estudios operar plenamente desde su sede ubicada en la Avenida Presidente Figueroa Alcorta N° 7597 de la Ciudad de Buenos Aires.

El reconocimiento final se da en el marco de la Ley de Educación Superior N° 24.521, y la medida fue avalada por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

La rigurosa evaluación de la CONEAU que avaló a River Plate y su universidad

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) tuvo un papel central en la aprobación. El organismo, luego de analizar rigurosamente la estructura académica, el estatuto, los objetivos y la composición del plantel docente, emitió un dictamen positivo.

El informe de la CONEAU destacó varios puntos clave:

Coherencia: La denominación del instituto guarda correspondencia con su proyecto, misión y visión, enfocados en el desarrollo de áreas disciplinares vinculadas al deporte.

La denominación del instituto guarda correspondencia con su proyecto, misión y visión, enfocados en el desarrollo de áreas disciplinares vinculadas al deporte. Fundamentos: No se presentaron objeciones sobre la responsabilidad moral, financiera y económica de los integrantes de la entidad peticionante.

No se presentaron objeciones sobre la de los integrantes de la entidad peticionante. Calidad Docente: Subrayó que la composición del cuerpo académico es apropiada para cubrir las actividades de docencia, investigación y extensión.

La normativa establece que la universidad continuará con los procedimientos periódicos de autoevaluación, aunque la autorización definitiva ya fue concedida.

La oferta académica del Instituto Universitario River Plate se distingue por su enfoque específico en el deporte y la educación corporal.

El decreto remarca que la propuesta formativa está vinculada a fomentar la investigación científica, la innovación y el desarrollo de saberes en esas áreas, respondiendo a las demandas sociales, culturales y profesionales del ámbito deportivo.