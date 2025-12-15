Independiente Rivadavia, decidido a comprar el pase del cipoleño Centurión para la Libertadores

Ezequiel Centurión es uno de los tantos jugadores que debe volver a River, porque se le vence su préstamo, pero Independiente Rivadavia de Mendoza está dispuesto a comprar el pase porque lo considera una pieza vital para afrontar la histórica participación en la Copa Libertadores. El arquero que nació en Cipolletti fue una pieza clave en la gran temporada de la Lepra, que se coronó campeón de la Copa Argentina.

La continuidad de Franco Armani y la presencia de Jeremías Ledesma lo dejan sin un lugar importante en el Millonario y por eso el arquero vería con buenos ojos seguir en el equipo mendocino, donde se transformó en una referencia.

Metido en el mercado de pases, River no dio señales de buscar un arquero y tampoco se expresaron en relación a Centurión, quien suma 11 partidos en la Banda, entre las temporadas 2022 y 2024, siempre con Armani como el dueño del arco.

Llegó a la Lepra para quedarse

El cipoleño tuvo su primera salida a préstamo en el 2021, cuando jugó para Estudiantes de Caseros en la Primera Nacional. En el 2024 decidió aceptar la propuesta de Independiente Rivadavia y se consolidó rápidamente. Suma 57 partidos con la camiseta de la Lepra y por eso la dirigencia mendocina está dispuesta a comprar su ficha.

River no pondría obstáculos al momento de vislumbrar la transferencia definitiva. De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Ezequiel Centurión es de 2.5 millones de dólares, por lo que el club de Núñez podría encontrar nuevos fondos para continuar su búsqueda de refuerzos