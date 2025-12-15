Ya no hay dudas: River volverá a hacer su pretemporada en San Martín de los Andes

River volverá a San Martín de los Andes para hacer su pretemporada.

Después de algunas semanas de dudas por el estado de los campos de juego, se confirmó que River realizará por cuarta vez su pretemporada en San Martín de los Andes a partir de los primeros días de enero.

La duda se instaló a partir del estado de las canchas del complejo Estancia Chapelco con el que el Millonario tiene un convenio por 10 años.

El propio Marcelo Gallardo visitó el lugar mientras estaba de viaje en la ciudad cordillerana y dio el visto bueno para que el plantel que dirige haga la pretemporada ahí.

De esta manera, River entrenará en San Martín de los Andes del 3 al 18 de enero y se hospedará ahí mismo en el hotel Loi Suites Chapelco.

El Millonario tendrá la etapa más exigente de la pretemporada en la ciudad neuquina ya que antes realizará las primeras prácticas en el River Camp a partir del 20 de diciembre.

Esta será la cuarta vez que el club arranque la temporada en San Martín. Ya lo hizo en 2020, 2022 y 2025, siempre bajo las órdenes de Gallardo. En esta ocasión, será la primera vez que lo haga en dos años consecutivos.

El mercado de pases de River

Con la pretemporada definida, la prioridad para River en las próximas semanas estará enfocada en el mercado de pases. El objetivo es llegar a San Martín de los Andes con algunas caras nuevas.

Por el momento, el Millonario tiene varias negociaciones abiertas pero aún no cerró ningún refuerzo. El que más cerca está es Fausto Vera que no seguirá en Atlético Mineiro. La idea es que llegue a préstamo con una opción de compra.

Los otros nombres por los que avanzaron son: Gianluca Prestianni (Benfica), Julio Soler (Bournemouth), Tadeo Allende (Celta) y Santiago Ascacibar (Estudiantes).

Los que interesaron y ya quedaron descartados son: Román Vega y Luciano Gondou del Zenit de Rusia y el Diablito Echeverri que está a préstamo en Bayer Leverkusen pero Manchester City, dueño del pase, no quería que vuelva a Argentina.