Ayudar a recordar: experiencias y anhelos desde el Archivo Provincial de la Memoria

“No alcanza con recordar para que no se repita”, dijo Guadalupe al hablar de la reconstrucción del pasado. Esa temática “es algo que siempre está en disputa”, agregó, esté el gobierno que esté, apoyando las políticas de derechos humanos o no, porque es algo que también depende de los ciudadanos de a pie, los mismos que a veces quieren minimizar o que buscan mirar para otro lado.

Junto a ella, Eugenia, sumó su mirada al desafío cotidiano, que necesita de acciones concretas, sin maquillaje ni eufemismos, sino poniendo la oreja y el hombro junto a los testigos de un juicio que se acompaña en Neuquén, Río Negro o Bahía Blanca, recibiendo el dato que llega a la mesa de trabajo para señalizar un punto de tortura y persecución o pidiendo permiso para acceder a la historia dolorosa de una familia que no siempre quiere mirar hacia atrás. Todo eso y más, habla de la labor del Archivo Provincial de la Memoria (APM), que funciona desde 2008 en Viedma.

Quienes dialogaron con RÍO NEGRO son Eugenia Cattaneo, psicóloga, y Guadalupe Gaitán, comunicadora, parte del equipo de trabajo en este área, que depende del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Junto a ellas, otros tantos integran además, la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, ambos espacios que comparten la Casona “Eduardo Bachi Chironi”, ubicada frente a la costanera capitalina. Lugar emblemático, se sabe, porque supo cobijar al Servicio de Inteligencia del Destacamento 181, dependiente del V Cuerpo del Ejército y está refuncionalizado desde 2004.

Allí, desde las oficinas de calle Misiones Salesianas al 20, el APM creado por Decreto 139/08, abre sus puertas todas las mañanas, de lunes a viernes, dispuesto a ser alimentado y revisado, porque es archivo, no depósito ni mera base para el acopio de datos. De los legajos que digitalizan, las biografías que redactan hasta el material proveniente de otras entidades, todo aporta para reparar y sanar, elaborar duelos y encontrar el camino para cortar la impunidad.

Foto: Marcelo Ochoa.

***

La función terapéutica no está establecida como tal en los papeles, pero surge de las prácticas y de la vida misma de estas trabajadoras, que como familiares de víctimas de la dictadura que son, también están atravesadas por sensaciones similares, aunque aprendieron a “separar las cosas”, para que el horror no les impida seguir asistiendo y difundiendo cada caso. Reconocerlo en la propia historia tampoco es sencillo ni automático, pero cada integrante del equipo que comparten el APM y la Asociación de Familiares, fue generando sus propias herramientas para actuar, no sólo “a pesar” de lo ocurrido, sino justamente, “en función” de todo lo que pasó. Aquel contexto se sigue sintiendo como una amenaza latente, a la que hay que combatir con más concientización.

“Para nadie es lindo que su apellido o el nombre de un familiar aparezca en el libro del “Nunca Más”, dijo Eugenia, derribando cualquier prejuicio de aquellos que creen que la figura de la “víctima” fue aprovechada para sacar rédito o una reparación histórica.

De hecho hay quienes lo rechazan cuando son convocados a contar lo vivido en un juicio por crímenes de lesa humanidad, porque sepultaron esos recuerdos o porque creen que “llegaron tarde” para hablar de sucesos ocurridos hace más de 40 años. O porque su realidad actual es tanto o más lacerante que la que reinaba con los militares.

En sus experiencias particulares, por ejemplo, Eugenia fue la elegida en su familia para recibir el archivo de la búsqueda de un tío desaparecido y le costó tiempo animarse a abrir esa carpeta, hasta que se sintió preparada. Y Guadalupe, a su manera, fue encontrando la forma de que esa herida que les infligieron a través de sus padres y una tía, no la definiera en su identidad: la cuidó hasta que cicatrizó, porque lo supo desde pequeña, pero hoy entiende que es un caso más, de otros tantos, para desdramatizarlo y que no la tape la oscuridad.

“Lo que transitamos hoy en Argentina es consecuencia de lo no reparado, lo no trabajado, lo negado, lo no juzgado (…) el retorno de lo que no se elabora lleva a la compulsión de la repetición», explicó Eugenia. Ante eso, la solución es participar, incluso en seguir de cerca las audiencias orales y públicas, porque la mirada del ciudadano aporta al control social, para que la justicia no sea algo impartido, sino revisado y puesto bajo la lupa.

Foto: Marcelo Ochoa.

***

El anhelo de aquí para adelante, es poder contar con más recursos y personal, para ampliar la cobertura dentro del territorio rionegrino. Les falta un especialista en preservación, por ejemplo, para demorar el deterioro de lo archivado, y fondos para visitar otras localidades del interior provincial, donde poder ayudar “cara a cara” a encontrar esos testimonios, esas fotos desconocidas, esas marcas invisibles que quedaron en sitios y edificios, que deben ser señalizarlos para que nadie los pase por alto.

En ese sentido celebraron lo hecho ya en Cipolletti, Roca, Viedma, Bariloche y la experiencia vivida en Sierra Grande, donde se trabajó con las vecinas y vecinos vinculados a la huelga de los trabajadores y trabajadoras de la empresa Hierro Patagónico (HIPASAM). “Una de nuestras prioridades es que los espacios sigan interpelando a la comunidad en la que están insertos, buscamos hacerlos hablar, no como una marca caída desde un paracaídas, sino cara a cara, con trabajo previo, para no correr el riesgo de que se conviertan en un cartel más de la vía pública”, cerró Guadalupe.

ACTIVIDADES SEMANA DE LA MEMORIA

Lunes 18/03

18.00: Inauguración de la reposición Muestra Gráfica Audiovisual 40 Años de Democracia en la Escuela de Arte Alcides Biagetti de Patagones.

Martes 19/03

10.00: Visita del Costurero de las Memorias al CURZA.

17.30: Charla-debate con la participación de Gladys Elvira, integrante de la AFVTE, y Teresa Varela, miembrx del CURZA, en el Aula 1 de la Escuela de Arte Alcides Biagetti de Patagones.

Miércoles 20/03

10.00: Repintada de pañuelos en el CURZA.

19.00: Inauguración de la muestra Ellas saben de la artista plástica platense, Celina Torres Molina, en La Casona Eduardo Bachi Chironi.

Jueves 21/03

17.00: Lectura de poesía en el CURZA con Dafne Pidemunt sobre el libro Vamos de Raúl Alfredo Carlevaro, militante asesinado en septiembre de 1976 en San Miguel de Tucumán.

18.00: Debate y proyección del corto documental La verdad en la sangre realizado por el

Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación de la Nación y el CONICET en homenaje a la labor de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Campus de la UNRN.

Viernes 22/03

10.00: Pintada de pañuelos en el Vagón Cultural del barrio 30 de Marzo organizada por el grupo Vientos de Libertad.

12.00 a 16.00: Pintada de pañuelos en el Campus de la UNRN.

17.30: Jornada Memoria Sí en la glorieta de la Plaza 7 de Marzo de Patagones. Microrelatos teatrales, música por la Democracia, taller gráfico, intervenciones artísticas.

18.00: Proyección de la película La Historia Oficial en el Microcine del CURZA.

21.00: Recital del grupo Mitayo con textos de Rodolfo Walsh en el Teatro El Tubo.

Sábado 23/03:

20.00: Presentación de la obra teatral Made in Lanus en la Unidad Básica del Partido

Justicialista de la calle Buenos Aires 49, en Viedma.

20.00: Vigilia en La Casona “Eduardo Bachi Chironi”, Bvard. Ituzaingó y Costanera, Viedma.

Música, poesía, microrelatos teatrales, narraciones, audiovisuales.

Domingo 24/03:

10.00: Acto oficial de la Municipalidad de Viedma en el Jardín de la Memoria ubicado en el

Centro Municipal de Cultura. Actividades infantiles y ronda de charla.

17.00: Concentración y marcha en la Plaza San Martín de Viedma.

Martes 26/03:

18.00: Proyección de la película Operación Masacre en el Microcine del CURZA.

Viernes 5/04

19.00: Presentación del Anuario Fotográfico 2023 del Colectivo Patagonia Rebelde en el Centro

Municipal de Cultura de Viedma.