Bajo nivel de acceso a los resultados de las pruebas Aprender 2019 en Río Negro y Neuquén

En Argentina sólo 6 de cada 10 directores escolares (63,8%) accedieron a los reportes con los resultados de su escuela en la prueba Aprender de 2019. Se trata del operativo censal que se implementa en todas las escuelas primarias del país, con el objetivo de evaluar los conocimientos en Lengua y Matemática de los estudiantes de sexto grado. De esta forma, se evalúan las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

«La devolución de los resultados de evaluaciones estandarizadas a las instituciones educativas, por medio de reportes sobre el rendimiento de los estudiantes, es una política efectiva para mejorar los aprendizajes de Matemática y Lengua y puede reducir la repitencia escolar, según la evidencia», concluye el informe del Observatorio de Argentinos por la Educación sobre el acceso a los reportes de las pruebas Aprender en las provincias argentinas.

El estudio hace hincapié en que la disponibilidad de información sobre los resultados educativos «puede desencadenar acciones para la mejora».

«La evidencia analizada indica que la política de devolución de resultados a las escuelas es altamente costo-efectiva: tiene bajo costo y puede tener un impacto significativo», mencionaron los autores Alejandro Ganimian (New York University), Leyre Sáenz Guillén y Martín Nistal (Observatorio de Argentinos por la Educación). En este sentido, citaron un estudio en La Rioja que demostró efectos positivos en el desempeño de los estudiantes cuando las escuelas recibieron reportes con sus resultados.

En Argentina, el 21,6% de los directores de secundaria afirmó que su escuela no accedió a los reportes de resultados de Aprender; un 14,6% no sabe si se accedió o no. El 63,8% advirtió que sí tuvo acceso.

A su vez, la accesibilidad de los reportes de resultados de Aprender varía mucho entre las provincias. Los directores de escuelas en Córdoba y Entre Ríos se destacan por los altos niveles de acceso a estos reportes; por el contrario, Río Negro, Chaco, Neuquén y Santa Cruz registran los niveles más bajos de acceso.

Según el informe de la organización, 8 de cada 10 directores (84,5%) que accedieron al reporte escolar reconocieron que les sirvió como insumo para la gestión educativa. Solo 4 de cada 10 directores (39,1%) participaron, junto a funcionarios y equipos provinciales, en espacios de trabajo sobre el uso de los datos para la mejora.

Los autores del informe destacaron la importancia de continuar esta política educativa «debido a su bajo costo y resultados positivos».