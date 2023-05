Bariloche: estudiantes de un secundario se manifestaron por la falta del mantenimiento

Los estudiantes del ESRN 36 de Bariloche resolvieron que había que levantar la voz para que los funcionarios del Consejo Escolar Zona Andina reaccionen y resuelvan los problemas que el edificio tiene. Por eso, este martes se manifestaron en el turno mañana y tarde, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del colegio para llamar la atención de los responsables de Educación.

Miembros del Centro de Estudiantes explicaron a RÍO NEGRO que el reclamo apuntaba a visibilizar los graves problemas que tienen por la falta de mantenimiento, de materiales para desarrollar algunas actividades y de seguridad.

Señalaron que el fin de semana entraron por una ventana a uno de los baños del SUM del colegio y robaron los inodoros y la grifería. Acceder a ese espacio del establecimiento es fácil porque el patio no tiene portón desde hace tiempo y el cerco perimetral está deteriorado.

Expresaron que tienen calefactores dañados y sectores de la instalación eléctrica en pésimas condiciones, “con cables expuestos” y partes del techo en mal estado.

"Una sentada"

Los estudiantes que participaban de la “sentada” en el SUM, a modo de protesta, estaban acompañados por docentes y directivos. “No tenemos respuestas del CPE, no contestan los mails que se enviaron para informar lo que pasa en el ESRN 36”, lamentaron los integrantes del Centro de Estudiantes.

Explicaron que la idea de manifestarse este martes fue una propuesta que surgió de los estudiantes de quinto. Además, solicitaron seguridad en los alrededores del secundario, porque “hubo dos robos” días atrás. Una de las estudiantes aseguró que le habían robado el celular en las inmediaciones. “Esta es una manera de visibilizarnos. Tenemos el poder de hacernos escuchar”, expresó Kiara.

Algunos problemas vienen desde hace tiempo. “La caldera está rota desde el 23 de mayo del año pasado”, informó la directora del establecimiento, Norma Oglialoro, que acompañaba a los estudiantes.

Aseveró que entre los dos turnos concurren alrededor de 450 alumnos. El ESRN (ExCEM) 36 fue inaugurado a principios de 2009. Está ubicado en la calle Palacios, en una loma, a pocos metros de La Paz.

Más problemas

La directora dijo que por el problema con la caldera no cuentan con calefacción en los espacios comunes del edificio. Aclaró que en las aulas y otros lugares del establecimiento tienen calefacción. “No se pueden dar clases en esas condiciones”, sostuvo la directora. Y aseguró que apoyaban el reclamo de los estudiantes.

Indicó que el robo que ocurrió este fin de semana y que el autor o los autores entraron por un patio “que no está seguro”. Destacó que no hay luz en esa zona. Señaló que hace tiempo rompieron los reflectores que están en ese lugar del predio del colegio, pero desde el Consejo Escolar no los reemplazaron. Sostuvo que los reclamos se hicieron por las vías administrativas, pero no hay respuesta.

Enfatizó que la Policía brinda seguridad en los horarios de ingreso y salida. Destacó que «vienen cuando los llamamos, siempre responden».

Contó que la ventana por donde entraron la soldó el marido de la portera del turno mañana. Dijo que desde el Consejo Escolar de la Zona Andina aún no contestaban el mail de la denuncia del robo.

Oglialoro observó que los 80 docentes que tiene el CEM 36 cuentan con un solo baño, porque hay uno que está clausurado desde el año pasado. Y objetó la calidad de los materiales de los arreglos que se hicieron en el último tiempo.