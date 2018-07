Bariloche vive la temporada alta con 90% de ocupación

“La experiencia es maravillosa, bella, superó las expectativas” dijo entusiasmada Yamile Alaimo Oliveira, una venezolana que junto a sus tres hijos y esposo decidió conocer la nieve en el cerro Catedral y lo hizo con una clase de esquí para principiantes en la base de la montaña.

Yamile desborda de adjetivos positivos para relatar su vivencia en Bariloche. Es la primera vez que visita la ciudad y la califica como un “sueño hecho realidad”. Esta familia viajó desde Ciudad Bolívar, al sudeste de Venezuela, hasta la Patagonia para pisar la nieve por primera vez y en estos días se perdían entre los cientos de esquiadores que daban sus primeros pasos en la base del cerro que luce colmado de nieve, con la ayuda del sistema de cañones que fabrica desde mediados de junio.

Muy cerca de los venezolanos, un grupo de siete jóvenes, primos entre sí, brasileños, practica snowboard como tantos de su edad porque este deporte es el predilecto de los millennials. Más alejados en un banco de la plaza Catalina Reynal, Silvia y Sergio Kaczorowski toman mate y observan a quienes pasan con los esquíes a cuesta. Este matrimonio de Adrogué vacaciona siempre en Bariloche y antes de lanzarse a las pistas decidieron primero “ver cómo está el cerro”. Lo ven con menos nieve que otros años por eso van a esperar las nevadas que se anuncian para este fin de semana, antes de subir a esquiar.

Cautela

El escenario de la última semana en el cerro Catedral es el reflejo de lo que sucede en la ciudad. Bariloche tiene un nivel de ocupación del 90% y hay segmentos de hoteles que no tienen disponibilidad. Hacía años que no se vivía una temporada invernal con tanta afluencia pero el secretario de Turismo, Gastón Burlón, prefiere ser cauto: “es anticipado hablar de temporada récord, hasta ahora es una temporada exitosa”.

La precaución del funcionario está vinculada a que después de las dos semanas de vacaciones de invierno en todo el país, merma la afluencia de visitantes aunque hay reservas altas que promedian el 70%.

Este fin de semana terminan las vacaciones en media docena de provincias pero continúan los grandes emisores de turistas como Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Y no es un dato menor que se estima que el 40% de los visitantes son extranjeros, principalmente brasileños aunque los hay de todas las nacionalidades, alentados por la cotización del dólar que favorece al visitante del exterior.

El turismo brasileño repuntó este invierno y se espera un 20% más que el año pasado. Además de la situación cambiaria, un gran envión lo otorgaron los 12 vuelos directos desde San Pablo que llegan cada semana a través de tres compañías, por primera vez en la historia de la ciudad andina.

El gasto diario

El Observatorio del Ministerio de Turismo de Río negro estimó al iniciar las vacaciones que un turista gasta unos $ 2.300 por día, una cifra que para la ministra Arabela Carreras era modesta y que en plena alta temporada –con los costos del esquí– ese nivel de consumo sería mayor.

Sin embargo los prestadores de servicios encuentran un “turismo gasolero” algo que Burlón desacreditó al indicar que es tanta la gente que llega que hay “todo tipo de turistas” desde los que gastan sin reparos hasta los que cuidan el bolsillo.

En el cerro Catedral, ubicado a 20 kilómetros del Centro Cívico, se estima que circulan unas 10.000 personas por día los fines de semana, que son los días de mayor afluencia junto a los lunes. También varía si nieva porque los días de precipitaciones níveas la marea de turistas se aglutina en Catedral.

La percepción de la afluencia en el cerro es relativa. Catedral Alta Patagonia, la concesionaria del centro de esquí asegura que está por encima del invierno pasado. Los instructores indican que hay menos esquiadores y lo cifran en un 25% menos. A contramano crecen los peatones que recorren la montaña.

“Esta primera semana de vacaciones no explotó el cerro de gente, no es lo que habitualmente pasa en estas semanas, no hay colas en ningún lado y ese es un dato a tener en cuenta”, opinó Alejandro Delgado, instructor de la escuela Fire on Ice.

Matías Barrena Leonardi, instructor de snowboard de la escuela La Base, señaló que “hoy la gente viene a Catedral como una excursión más, no es como antes que venían de una semana de esquí”. Aun así, Matías reconoce que ha tenido un buen trabajo desde el comienzo del invierno y o atribuye a las promociones que ofrece la escuela para la que trabaja.

Para Claudio Aciar, un histórico instructor de esquí independiente con 35 años de trayectoria, el público este invierno es “gasolero y mucho peatón”.

Sus clases son de dos horas y en casos excepcionales la contratación se realiza por varios días. Al menos ese fue el caso de los pequeños Tomás y Josefina, dos hermanos de Concordia, Entre Ríos, que daban ayer sus primeros pasos en la nieve bajo las instrucciones de Claudio. Para este experimentado instructor, que surgió del semillero del Ski Club Bariloche donde comenzó a esquiar a los 5 años, “en dos horas se aprende a tener el control de la velocidad con cuña y giros con cuña”.