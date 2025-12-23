YPF inauguró la nueva sala Real Time Operations Room en el Complejo Industrial La Plata

En su centenario, YPF inauguró la nueva sala Real Time Operations Room (RTOR) en el Complejo Industrial La Plata. La empresa continúa avanzando en la modernización de la refinería La Plata con la inauguración de la sala Real Time Operations Room (RTOR), un espacio que integra todas las operaciones del Complejo en tiempo real para lograr mayor eficiencia, productividad y seguridad.

Más que una obra, la nueva sala es un cambio de paradigma.

Con esta infraestructura, la compañía mejora su capacidad para identificar condiciones de riesgo de manera más rápida y conectada, siempre priorizando la seguridad y la confiabilidad de las instalaciones. La sala incorpora tecnología de última generación, conectividad avanzada y sistemas que facilitan la toma de decisiones basadas en datos.

Trabajadores de la empresa en la presentación de la nueva RTOR.

La RTOR se convierte en el centro neurálgico, donde ingenieros y operadores trabajan de manera coordinada para reducir los tiempos entre la detección de un desvío y la corrección del proceso. Anteriormente, este monitoreo se realizaba de manera independiente en las distintas unidades del Complejo, por lo que esta integración permitirá optimizar rendimientos, mejorar la respuesta y volver más rápido al punto óptimo de operación.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF durante el reccorrido de la RTOR.

“Con la RTOR damos un paso estratégico hacia el futuro. No se trata solo de tecnología, sino de cómo cuidamos a nuestra gente y hacemos más eficiente cada proceso. Queremos que YPF sea reconocida por su excelencia operativa y por liderar la transformación energética en la región”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, junto al personal de la empresa durante el reccorrido de la RTOR.

El Real Time Operations Room (RTOR) en números representa 180km de fibra óptica, 16 km de canalizaciones, 4 km de bandejas, 20 toneladas de soportes. Además, la sala cuenta con 30 tableros de control, áreas de ingeniería, salas de reuniones, espacios para comunicaciones y servicios, todo diseñado para garantizar continuidad operativa y confort para los equipos.

En su centenario, el complejo de refinación es el más grande de Argentina y uno de los más importantes de Sudamérica, con una capacidad de procesamiento superior a 210.000 barriles de petróleo por día pero además con una particularidad: el 70% del crudo que corre por sus torres corresponde al shale oil, el petróleo específico de Vaca Muerta.