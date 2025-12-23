El bloque de gobernadores opositores asegura el quórum para el Presupuesto 2026 en el Senado

El debate del Presupuesto 2026 ha provocado una grieta en la estrategia de la oposición en la Cámara Alta. Mientras la conducción del bloque alineada con Cristina Kirchner mantiene un rechazo frontal, un grupo de entre cinco y seis senadores vinculados a gobernadores peronistas y aliados confirmó que votará a favor de la iniciativa en términos generales el próximo viernes.

La decisión de estos legisladores —pertenecientes a los bloques Convicción Federal y el Frente Cívico por Santiago— responde a una lógica de gestión territorial. El argumento central es que las provincias no pueden permitirse otra prórroga presupuestaria que deje en el aire el financiamiento de obras y servicios locales.

Quiénes son los senadores que facilitan el debate por el Presupuesto 2026

«Si cuando éramos gobierno nos quejábamos de que la oposición nos dejaba sin Presupuesto, no podemos hacer lo mismo ahora», confiaron fuentes del interbloque a Infobae. Esta postura busca diferenciar el rol institucional del Senado de la confrontación política directa.

La lista de legisladores que se desmarcan de la línea de «oposición a libro cerrado» que impulsan José Mayans y Juliana Di Tulio incluye nombres clave del mapa federal:

Guillermo Andrada (Catamarca)

(Catamarca) Carolina Moisés (Jujuy)

(Jujuy) Sandra Mendoza (Tucumán)

(Tucumán) Gerardo Montenegro y Elia Moreno (Santiago del Estero, bajo la órbita de Gerardo Zamora)

Este bloque de senadores permitirá al oficialismo alcanzar el número necesario para la aprobación en general, aunque mantienen la reserva de votar en contra de artículos específicos, como el polémico Artículo 30 referido a los recortes educativos.

Una división que se profundiza

Este escenario contrasta con lo ocurrido en la Cámara de Diputados, donde el kirchnerismo había logrado mantener una postura más unificada. En el Senado, la influencia de los gobernadores sobre sus representantes vuelve a ser el factor determinante.

La situación se da además en un contexto de debilidad en la conducción presencial de la ex presidenta, quien se encuentra en proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica por apendicitis. Sin su mediación directa, las terminales políticas de las provincias han optado por priorizar la llegada de fondos y la previsibilidad institucional sobre la resistencia legislativa.