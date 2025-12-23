Plazos fijos: los bancos que lideran el ranking de las tasas más altas en la previa de Nochebuena y Navidad
Los bancos volvieron a ajustar sus tasas nominales en la previa del 24 y 25 de diciembre, de esta manera se actualizó el ranking de las entidades con mejores rendimientos.
En la previa de Nochebuena y Navidad, las entidades bancarias más reconocidas a nivel nacional actualizaron sus tasas en plazos fijos y el ranking modificó el orden de quienes ofrecen mejores rendimientos.
Ranking de plazos fijos tradicionales
El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas, la misma está conformada por los bancos con mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.
El ranking este martes 23 de diciembre se posicionó de la siguiente manera:
- Banco Macro: 25%
- ICBC: 23.5%
- Banco Credicoop: 23%
- Banco de la Nación Argentina: 22,5%
- Banco Hipotecario S.A: 22%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 22%
- Banco Santander: 21%
- Banco BBVA: 21%
- Banco Galicia: 21%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 20,5%
