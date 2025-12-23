Renovaron las autoridades de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro

La Federación de Sociedades Rurales de Río Negro renovó sus autoridades durante la Asamblea General Ordinaria desarrollada en General Conesa, en el marco del recambio de la Comisión Directiva que conducirá la entidad durante el período 2025–2027.

Del encuentro participaron representantes de las Sociedades Rurales de Viedma, San Antonio, Río Colorado, General Conesa, Alto Valle, Choele Choel y Bariloche.

La nueva conducción quedó encabezada por Leandro Ballerini, quien asumió como presidente, acompañado por Rodrigo Núñez como vicepresidente. La Comisión Directiva se completa con Pablo Castillo (secretario), Matías Ochandorena (prosecretario), Eugenia Abraham (secretaria de Actas), Santiago Starijha (tesorero) y Martín Echave (protesorero), además de los vocales y revisores de cuentas electos.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, subrayó la relevancia de la Federación como espacio de representación para el desarrollo productivo de Río Negro. «Queremos manifestar la voluntad de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto, el diálogo institucional y las políticas públicas orientadas al crecimiento productivo de la provincia», expresó.

Reconocimiento al rol institucional y a la gestión saliente

En la misma línea, el secretario de Ganadería, Tabaré Bassi, destacó el rol institucional de la Federación.

«La Federación de Sociedades Rurales es un organismo serio que permite el consenso de las políticas sectoriales en Río Negro. A lo largo de los años se consolidó un vínculo maduro para que cada decisión sea en beneficio del sector», afirmó.

Durante la asamblea también se reconoció el trabajo de la Comisión Directiva saliente, presidida por Nora Lavayen, que culminó su gestión correspondiente al período 2023–2025.