Belén Sepúlveda, ganadora del YO CORRO Adventure. Sus tips para motivarnos a entrenar

Belén Sepúlveda se quedó el pasado fin de semana con el podio femenino en la última edición de YO CORRO Adventure, la carrera organizada por Diario RÍO NEGRO en Neuquén. La corredora completó los 15K en 1 hora con 6 minutos.

Su pasión va más allá de la competencia, es un refugio diario que la conecta con la naturaleza y la ayuda a ‘escaparse’ de las obligaciones del día. «Siempre que estoy corriendo, ya sea en mis entrenamientos o en una carrera, me gusta mirar el paisaje, los árboles, el cielo. Creo que eso es lo que más me apasiona del running; es mi momento para desconectar del trabajo y de las preocupaciones del día a día», comenta Belén.

Foto: Marcelo Merlo.

.

Cuando corro, siento una libertad increíble, es como cerrar la persiana de todas las preocupaciones y centrarme solo en el presente, en cada paso y en la belleza del entorno. Me da una sensación de paz y renovación que no encuentro en ninguna otra actividad». Belén Sepulveda.

Entrena principalmente en Roca y encuentra en los paisajes del valle un escenario perfecto para sus sesiones. «Me encanta correr por la barda, caminar y descubrir nuestros lugares tan variados y llenos de vida», indica.

Entrena principalmente en Roca y encuentra en los paisajes del valle un escenario perfecto para correr. Foto: Carlos Mir.

«Si tengo la posibilidad de ir a correr a la cordillera, lo disfruto aún más por el contacto con la naturaleza, la tranquilidad y el aire puro. Allí los paisajes son impresionantes, y eso me llena de energía», agrega Belén.

¿Su lugar preferido en Roca? No tiene dudas: es el Área Natural Protegida Paso Córdoba. «Tenemos la suerte de tener muchos lugares lindos para entrenar, como las chacras, las bardas y los paseos urbanos. Dependiendo del clima y los horarios, ajusto mis entrenamientos para aprovecharlos al máximo y disfrutar del entorno.» subraya.

Sepulveda completó la edición Adventure del YO CORRO en 1 hora y 6minutos.

Organizar los entrenamientos y combinarlos con el trabajo, la familia y la rutina diaria es un desafío para la gran mayoría. Belén, sin embargo, aprovecha cada rato libre para correr.

«Tengo un calendario de carreras y entrenamientos para mantenerme enfocada. Por ejemplo, este año me propuse correr los 42 km de Patagonia Run en abril, así que mis entrenamientos estuvieron específicamente diseñados para prepararme para ese evento. Además, trato de no sobrecargarme y de escuchar siempre a mi cuerpo para evitar lesiones», recomienda.

La corredora participa en la mayoría de las instancias locales.

Participar en carreras locales es sagrado para ella. «Me gusta participar en carreras de la zona porque la paso bien y me encuentro con conocidos. Siempre está bueno porque me permite conectarme con la comunidad de corredores, compartir experiencias y mantenerme motivada. Las carreras en nuestra zona también me ofrecen la oportunidad de explorar diferentes terrenos y desafíos. Además, ver a amigos y conocidos crea un ambiente de camaradería que hace que la experiencia sea aún más gratificante».

La corredora se destacó este año en YO CORRO Adventure, la carrera organizada por Diario RÍO NEGRO. Sobre esta competencia, Belén comenta: «Esta edición estuvo buenísima. Aunque el clima no fue el mejor, a mí me gusta correr bajo diferentes condiciones. Lo mejor es que combinó senderismo, calles de ripio y tramos por la orilla del río, lo que la hizo muy variada y entretenida».

«Siempre participo del YO CORRO, pero esta edición tuvo un plus. Pasó por agua y nos hizo recorrer partes de Neuquén que no conocía. Fue una experiencia nueva y emocionante. Las diferentes distancias disponibles también fueron un gran acierto, especialmente la distancia más larga de 15 km, que atrajo a muchos corredores que antes no participaban de esta instancia», agregó.

Un consejo: Establecer metas realistas.

Para aquellos que están comenzando a correr, Belén nos trae algunos consejos: «Si tienen la posibilidad, busquen a alguien que los oriente, ya sea un conocido que ya corra o un entrenador».

.

La corredora indica que es esencial para prevenir lesiones y aprender de manera correcta. También es importante empezar de a poco, estableciendo metas realistas. «Mi primera carrera fue de 5 km y al principio me parecía mucho, pero me preparé y lo logré. Luego fui aumentando la distancia poco a poco, pasando a los 10 km, luego a los 15 km, y así sucesivamente», dijo.

Es fundamental ir incrementando los objetivos de manera progresiva y celebrar cada logro. Además, disfrutar del proceso y escuchar a tu cuerpo te ayuda mantenerte motivado y a evitar lesiones.»

Belén agradeció a su entrenador José Robles por el acompañamiento y la colaboración permanente; y a la familia y amigos que la acompañan en cada desafío que se plantea.

.

Así se vivió el YO CORRO Adventure:

Foto: Carlos Mir.

El lugar de largada y llegada fue en el Balneario Sandra Canale (ex Gatica), en las costas del río Limay. Había gente de todas las edades. Por ejemplo, Silverio Manfio, un señor de 82 años que decidió superarse y cumplir su objetivo que era terminar la carrera. Fue uno de los corredores más aplaudidos gracias a su simpatía y perseverancia, y quizás uno de los momentos más emocionantes del evento.

El neuquino Rafael Iannelli fue el ganador de la categoría 5km. Contó que tiene la costumbre de practicar deportes y correr con amigos casi todos los días. Sin embargo, hace poco descubrió que estaba con varios problemas en la rodilla, pero aun así quiso intentarlo «Me faltó el chapuzón, pero había que probar para darse cuenta de que las sensaciones cambian. Las lesiones van y vienen. Lo importante era participar y mi amor al deporte».

Y el gran ganador de los 10km fue Sergio Noguera, de Tierra del Fuego. Bueno, sin dudas el frío de este domingo en Neuquén no debe haber sido su mayor obstáculo. «Vengo corriendo desde hace casi dos años. Me gustó mucho la carrera. Al principio todo llano, después el río, el agua por todos lados. Me caí. Fue una linda experiencia y muy divertida», dijo entre risas.

Marilyn Fontana, de General Roca, fue la primera mujer de la categoría 10km en terminar la carrera y además estuvo entre los tres primeros. Para ella el frío tampoco fue lo más difícil. «El clima con el frío nos vino de 10. El circuito fue muy marcado. Es la primera vez que corro en este formato y me gustó mucho. Hasta ahora solo había corrido en pistas y calles».

Alexis Corrías, también de General Roca, fue el ganador de la categoría 15km. Destacó la calidad de los corredores y el formato de esta edición del YO CORRO. «He corrido varias veces y por lo general o es calle o es trekking. La combinación de los dos estilos, más la naturaleza, fue una experiencia muy linda. Muchas veces te cruzabas con los demás competidores, pero todos sin molestar y con mucho respeto. Muy bueno», destacó el roquense.

General Roca definitivamente parece que es la ciudad que más domina el estilo adventure, porque la primera mujer en llegar de la categoría 15km también fue una roquense. Su nombre es Belén Sepulveda y ya había participado de otras ediciones del YO CORRO, como la que se hizo en Cipolletti. «Pese al frío el circuito estuvo muy bueno. Ya he corrido en terrenos similares en Neuquén y este fue muy especial».

La categoría KIDS suele ser la más esperada por el público y esta vez no fue diferente. Los niños y las niñas además de divertirse corriendo, probaron que no hace falta ser adulto para hacerlo en serio. Todos se esforzaron y los más pequeños, acompañados por uno de los familiares, completaron el circuito infantil con entusiasmo. En el caso de la categoría infantil, el recorrido fue de 400 metros y 1500 metros llanos, de acuerdo con la edad (0 a 4 años, de 5 a 8 años, y de 9 a 12 años).

Además de la novedad del formato para correr en diferentes tipos de superficie, fue también la primera vez que se realizó un evento que incluyó la Isla 130, un terreno ubicado sobre el río Limay. Los corredores recorrieron toda la extensión del territorio, atravesando senderos naturales sin explorar. Luego, los recorridos de mayor distancia volvieron a cruzar el río para continuar la carrera por la extensión del Paseo Costero y parte de los barrios aledaños.

Encontrá más noticias sobre BIENESTAR haciendo clic acá.

Adherido a los criterios de

Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales