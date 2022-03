Bertoya a los docentes: «Usan a los chicos para no trabajar» 

El intendente de San Patricio del Chañar, Leandro Bertoya, afirmó que el cuerpo docente de las escuelas «usa a los chicos para no trabajar». Lo hizo en referencia al corte de la ruta 7 que realizan alumnos de la EPEA 3 y el CPEM 31 en reclamo por transporte para ir a clases, provisión de gas e infraestructura segura. El jefe comunal advirtió que no mediará para que se levante el reclamo y que hará «la denuncia por corte de ruta».

Bertoya manifestó que ayer estudiantes ingresaron «de manera violenta al edificio municipal impidiendo que funcione con normalidad». Hoy, los alumnos protestan en la ruta 7 a la altura de la Picada 5 y del cementerio.

El intendente aseguró que «escudados detrás de menores de edad estas personas impiden que la gente vaya a cumplir sus tareas por cortar la ruta». Expresó, en diálogo con LU5, que teóricamente todo había empezado a funcionar adecuadamente y que «ahora porque la canilla no funciona, porque la calle no está regada, por cualquier excusa y encima usando a los chicos, para no trabajar«. Afirmó que «ir a cortar la ruta y pensar que eso es revolución y dar el ejemplo me parece una pésima actitud».

Tras el reclamo de los docentes por problemas con el gas desde octubre, Bertoya expresó que «estuvieron dos años sin concurrir a la escuela y todas las vacaciones, yo no me enteré que hayan tenido otro problema además del tema del transporte».

El intendente afirmó que «el director no ha cumplimentado lo que se hace todos los años» para el transporte, que es presentar la declaración jurada de los padres y que los alumnos estén más allá de los tres mil metros de la escuela. «El director no cumplimenta por lo cual se agrava la situación y después para frutilla del postre va y toma la municipalidad», manifestó.

Aseguró que «la municipalidad no tiene ninguna responsabilidad» en mantener las escuelas, «nosotros somos interlocutores con el Consejo Provincial de Educación (CPE)», afirmó. Añadió que el ministro de Educación, Osvaldo Llancafilo, se presentó hace 15 días y no informó el problema.

En cuanto al reclamo por las condiciones edilicias, indicó que el edificio «tiene las mejores instalaciones de nuestra localidad» y que de 230 son 23 los chicos que no tienen transporte. «Vamos a trabajar para que tengan ese servicio pero que «cortar la ruta habiendo trabajadores que van realizar sus tareas y tomar una institución me parece gravísimo y espero que el CPE tome los recaudos«.

Por último, informó que hoy no se atenderá al público y se trabajará a puertas cerradas porque se le informó que la protesta se dirigiría al edificio cuando abra.