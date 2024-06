Parrilli dijo que Milei «es un león contra pollitos bebé» y sobre la Ley Bases que «hay números muy ajustados»

Oscar Parrilli, senador de Unión por la Patria por Neuquén, fue terminante sobre la postura que tomará su espacio el próximo miércoles cuando la Cámara Alta del Congreso debata sobre la Ley Bases, principal objetivo del Gobierno de Javier Milei. «Los números están muy ajustados», expresó el legislador.

“Vamos a rechazarlo, porque sobre todo, no ataca el problema fundamental de la deuda externa. Nosotros tenemos 33 votos, hay un dictamen por separado del senador Lousteau, los números están muy ajustados. Lo único que le pedí es que no sean teros, dicen y vociferan de un lado y votan de otro modo”, indicó el legislador.

«Lo de los jubilados no es mucho, solo es un 8% que va a ayudar. Ellos tienen el dogma de ajustar, sometiendo a todo el pueblo argentino. ¿Por qué no renegocian la deuda, ahí podrían ajustar», se quejó en diálogo con Radio Splendid AM 990.

Oscar Parrilli sobre Javier Milei y Cristina Kirchner

Consultado sobre Cristina Kirchner y su rol en el corto y mediano plazo, Parrilli afirmó que «sigue siendo una militante, no se si será dirigente del PJ, ni candidata el año que viene. Me parece prematuro hablar de esos temas»

Por último, le dedicó unas palabras al presidente Javier Milei por los altos números de pobreza y el ajuste que realiza el Gobierno. «Me parece que hubo impericia y negligencia y también desidia y falta de solidaridad con la gente que menos tiene. Milei es un león contra pollitos bebé, a los grandes empresarios no se les enfrenta a ninguno».

Fuente: Noticias Argentinas