Blancoamor: el Plan Canje que transforma una renovación en ayuda

Hay iniciativas que nacen como una propuesta puntual y, con el paso del tiempo, terminan convirtiéndose en parte de la identidad de una empresa. El Plan Canje de Blancoamor cumple este año 30 años, una historia que creció de la mano de sus clientes y de un objetivo que se mantiene intacto: que renovar un colchón también pueda convertirse en una oportunidad para ayudar.

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La edición 2026 tiene además un significado especial para la firma regional. Blancoamor celebra sus 40 años, mientras que una de sus acciones más reconocidas alcanza su 30° edición. Tres décadas durante las cuales miles de colchones, prendas de vestir y alimentos encontraron un destino solidario.

Una iniciativa que se convirtió en tradición

El Plan Canje nació con la intención de unir dos necesidades: ofrecer a los clientes una alternativa para renovar su colchón y, al mismo tiempo, darle un nuevo destino a aquello que dejaban de utilizar.

Con los años, la propuesta trascendió su aspecto comercial y se consolidó como una acción vinculada con el compromiso de Blancoamor con la comunidad.

La participación de los clientes fue clave para sostenerla. Cada nueva edición permitió ampliar el alcance de las donaciones y fortalecer una cadena solidaria que actualmente involucra a las distintas sucursales de la empresa y a personas de diferentes localidades de la región.

El balance acumulado incluye miles de colchones, prendas de vestir y alimentos destinados a familias que los necesitan. Para Blancoamor, sin embargo, el valor de la iniciativa no pasa únicamente por las cifras, sino también por haber logrado instalar una forma diferente de pensar la renovación de un producto.

Cómo participar del Plan Canje 2026

La nueva edición mantiene una modalidad sencilla. Los clientes pueden entregar un colchón usado en buen estado, donar 10 alimentos no perecederos o aportar 10 prendas de vestir usadas y en buenas condiciones. La iniciativa está en vigencia durante el mes de septiembre.

Blancoamor también ofrece el retiro de los elementos desde el domicilio del cliente sin cargo. A cambio de la participación en el Plan Canje, se accede a un beneficio especial en la compra de un nuevo colchón, de acuerdo con las condiciones establecidas para la promoción.

Así, aquello que para una persona dejó de tener utilidad puede iniciar un nuevo recorrido y convertirse en una ayuda concreta.

El recorrido de las donaciones

Una parte fundamental de la iniciativa es el trabajo conjunto con la Fundación Manos que Ayudan, encargada de colaborar en la organización y canalización de los elementos recibidos.

Los colchones, alimentos y prendas son clasificados y luego derivados de acuerdo con las necesidades de las familias y personas que reciben asistencia. De esta manera, las donaciones pueden llegar de manera organizada a quienes las necesitan.

El circuito resume el espíritu que Blancoamor busca sostener después de tres décadas: el cliente renueva y dona, la empresa recibe y organiza, y esa colaboración finalmente se transforma en ayuda para otra persona.

En el año de sus 40 años, Blancoamor encuentra así otro aniversario dentro de su propia historia. El Plan Canje llega a su 30° edición manteniendo la misma idea que impulsó su nacimiento: demostrar que detrás de una compra también puede existir una oportunidad para colaborar con la comunidad.