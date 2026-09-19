Del scroll a la compra: el desafío de conectar todo en tiempo real

El recorrido que lleva a un consumidor desde el descubrimiento de un producto hasta la compra es cada vez menos lineal. Una persona puede conocer un artículo en TikTok o Instagram, buscar información en Google, consultar reseñas, pedir recomendaciones a una herramienta de inteligencia artificial y finalmente comprarlo desde una aplicación, un marketplace o un local físico. Para las empresas, esta multiplicación de puntos de contacto plantea un desafío tecnológico: conseguir que todos funcionen de manera coordinada y con información actualizada en tiempo real.

Los cambios en los hábitos de consumo ya se reflejan en el mercado argentino. Según el Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el 85% de los consumidores consultó información online antes de realizar una compra en un comercio físico. El dato muestra hasta qué punto las fronteras entre los canales digitales y presenciales se volvieron difusas.

A nivel global, el informe Connected Shoppers de Salesforce señala que el 53% de los consumidores descubre productos a través de redes sociales. Entre la generación Z, la proporción llega al 76%. A esto se suma la incorporación de sistemas basados en inteligencia artificial: el Adyen Retail Report 2025 indica que más de un tercio de los consumidores ya utiliza herramientas de IA o modelos de lenguaje durante su proceso de compra.

Este nuevo comportamiento obliga a modificar la arquitectura tecnológica que sostiene las operaciones de retail. “El consumidor ya no sigue un recorrido predecible”, explica Danny Andrey Tambo Rodríguez, Service Manager Cloud de TIVIT. Según el especialista, las compañías necesitan capacidad para acompañar ese recorrido “en tiempo real”, desde el descubrimiento hasta la transacción.

La infraestructura

La dificultad está en que una experiencia sencilla para el usuario puede requerir una infraestructura compleja detrás de escena. Cada interacción genera datos que deben circular entre plataformas, aplicaciones y sistemas internos. Si esa información no se sincroniza, pueden aparecer problemas como precios desactualizados, pedidos duplicados o productos que figuran disponibles cuando en realidad están agotados.

Uno de los principales desafíos es, precisamente, la integración de los distintos canales. Ecommerce, marketplaces, aplicaciones móviles, redes sociales y canales conversacionales necesitan compartir datos consistentes. También resulta fundamental contar con sistemas capaces de actualizar el inventario en tiempo real y de procesar grandes volúmenes de información sin interrupciones.

La infraestructura, además, debe poder escalar frente a picos repentinos de tráfico provocados por promociones o eventos comerciales. La disponibilidad permanente de los servicios se vuelve crítica cuando una falla tecnológica puede impedir una compra. A esto se suman la automatización de tareas, la protección de los datos y los mecanismos de continuidad operativa ante incidentes.

En este contexto, la inteligencia artificial constituye una nueva capa dentro de un ecosistema tecnológico que ya debe integrar múltiples sistemas. El desafío no consiste solamente en incorporar herramientas, sino en conseguir que aplicaciones, datos, inventarios y procesos puedan comunicarse entre sí con velocidad y seguridad.

“La diferencia competitiva ya no está solamente en atraer consumidores, sino en responder a sus expectativas en tiempo real”, sostiene Tambo Rodríguez. Detrás de una compra que comienza con un simple scroll existe una cadena de sistemas que debe funcionar de manera sincronizada para que una experiencia digital cada vez más fragmentada resulte, para el usuario, inmediata y sencilla.

Redacción Central