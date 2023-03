Brigadistas de El Bolsón se preparan para combatir el incendio durante la noche: «Tenemos el antecedente de Las Golondrinas»

Los brigadistas y bomberos de El Bolsón se preparan para combatir durante toda la noche el incendio que comenzó pasado el mediodía en la zona de la Cascada Escondida, en El Bolsón.

“El fuego está con mucha actividad porque hay mucho viento. Corremos el riesgo de que baje al barrio Usina. Por eso, estamos tratando de contenerlo entre muchísimas instituciones”, resaltó Alejandro Namor, jefe del cuartel de Bomberos de El Bolsón

Según indicó, el fuego se encuentra a una distancia de 100 metros de las viviendas del barrio Usina. Estiman que alrededor de 600 familias, unas 12 mil personas, viven en esa zona.

“Por como está soplando el viento, el fuego podría bajar en muy poco tiempo durante la noche”, advirtió Namor.

El primer foco fue detectado en un camping en cercanías de la Cascada Escondida, en la zona de Mallín Ahogado. El fuego tomó fuerza y se salió de control debido a las fuertes ráfagas de viento. Luego se desataron focos secundarios.

Namor aclaró que “los vecinos pudieron ver a una persona prendiendo focos por delante de la cabeza del fuego. Iba corriendo con un perro. Estaba vestido de negro y llevaba combustible. Yo mismo lo vi. Tengo entendido que ya está identificado”.

Tras una reunión del comité de emergencia, Namor aseguró que el objetivo es frenar el avance del fuego lo antes posible. “El viento sigue y si bien para mañana, se esperan lluvias, no tenemos margen. De modo que hoy vamos a trabajar toda la noche”, indicó y advirtió que por el momento, el fuego no ha afectado viviendas.

El secretario de Protección Civil, Leandro Romairone, aseguró que el siniestro es «materia de investigación» y destacó la presencia de testigos. «Hasta el momento, no hubo viviendas afectadas y no fue necesario ordenar una evacuación. La población más vulnerable, como personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores, decidieron reubicarse. Pero no podemos precisar la cantidad porque no necesitaron asistencia», explicó el funcionario municipal.

Respecto a la estrategia para las próximas horas, Namor consideró que “no hay que perder tiempo. Tenemos el antecedente de Las Golondrinas y El Hoyo. El fuego estuvo a metros de nuestro pueblo”.